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Военное обозрение

«Ледоколы сойдут со стапеля по графику»: глава Карелии заверил, что пожар на ОССЗ не повлиял на его работу

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков заверил россиян, что недавний пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) не повлиял на его работу. Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.

Такое заявление чиновник сделал на своих официальных ресурсах в интернет.

Парфенчиков рассказал также об итогах своего совещания с представителями Военно-строительной компании (ВСК), которая является подрядчиком строительства новых цехов предприятия.

Глава региона отметил, что так как основные производственные мощности завода не пострадали, то ледоколы и краболовы сойдут со стапеля по графику.

Источник изображения: topwar.ru

На совещании решили, что ВСК берет на себя устранение всех последствий пожара. В двухнедельный срок запланировано провести обследование места возгорания и определиться с фронтом работ. Наибольшую сложность вызовет демонтаж поврежденных конструкций и закупка необходимых стройматериалов.

Все работы по устранению последствий техногенной катастрофы предполагается завершить в течение 2-3 месяцев.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе совещания был еще раз отмечен высочайший профессионализм пожарных расчетов, благодаря которым удалось минимизировать ущерб.

Также важно чтобы следствие установило и обнародовало результаты расследования причин пожара. Пока неизвестно, имел ли место намеренный поджог, или возгорание произошло по иным причинам. Тем более, что во время СВО количество попыток проведения противником диверсий на территории России значительно увеличилось.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
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