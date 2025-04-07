В Италии приступили к строительству новейшего фрегата FREMM EVO, оснащённого системами борьбы с БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

В Генуе, где расположена верфь Рива-Тригозо, принадлежащая итальянской судостроительной компании Fincantieri, состоялась торжественная церемония резки стали для первого из двух фрегатов нового поколения. Это будут первые корабли проекта FREMM EVO.

Такое сообщение поступило от пресс-службы компании.

Работы начаты в соответствии с контрактом, заключенным между Организацией сотрудничества в сфере вооружений (OCCAR) и компанией Orizzonte Sistemi Navali (OSN), являющейся совместным предприятием двух итальянских фирм – Fincantieri и Leonardo. Сумма контракта, предполагающего постройку двух фрегатов, составляет 1,5 миллиарда евро. Корабли предполагается передать в состав ВМС Италии в 2029 и 2030 годах.

Источник изображения: topwar.ru

На мероприятии присутствовали представители компаний и высшие офицеры итальянского флота, включая главного инспектора Военно-морских сил адмирал Джузеппе Аббамонте.

Таким образом, в Италии приступили к строительству новейшего фрегата проекта FREMM EVO, оснащенного совершенными системами борьбы с БПЛА. Корабль будет обладать и другими технологическими преимуществами, включая интегрированные беспилотные системы для проведения операций в воздухе, на водной поверхности и под водой.

Помимо этого, предусмотрены повышенная защита от кибератак, улучшенные системы кондиционирования и энергоснабжения. Фрегат будет оснащен двухдиапазонным радаром для противоракетной обороны, модернизированными системой РЭБ, гидроакустикой и ракетным вооружением.