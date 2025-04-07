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ТАСС

Рубио: США пересмотрят позицию по Украине, если сочтут, что РФ затягивает переговоры

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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио.
Источник изображения: © Anna Moneymaker/ Getty Images

Госсекретарь США отметил, что президент страны Дональд Трамп "хочет знать, как можно быстро установить мир на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа изменит свой подход к украинскому урегулированию, если сочтет, что Россия медлит с переговорами. С таким утверждением выступил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президента Трампа не поймать в ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Если Россия серьезна в намерении положить конец конфликту, это будет прекрасно: мы смогли бы двигаться к миру. Если нет, нам придется пересмотреть наш подход. Но наша главная позиция останется неизменной: президент хочет знать, как можно быстро установить мир на Украине. Если мир реален, мы об этом скоро узнаем. <…> Я сохраняю надежду на то, что намерения России серьезны, и мы хотели бы, чтобы так и было", - сказал Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе. 

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