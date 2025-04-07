Главком Объединенных сил НАТО в Европе анонсировал поставку Украине дополнительной партии истребителей F-16

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Киев в ближайшее время получит очередную партию истребителей F-16, самолеты уже готовятся к отправке. Об этом заявил главком Объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Американский генерал анонсировал передачу Украине дополнительных истребителей F-16, но без подробностей. По его словам, все самолеты будут поставлены европейскими странами, из США истребители не поставляются. Сколько всего самолетов получит Киев, не раскрывается, как и количество прошедших подготовку украинских пилотов. По словам Каволи, эти данные являются закрытыми.

Там [на Украине] есть несколько F-16. Там есть несколько пилотов. Есть еще больше F-16, готовящихся к отправке. Еще больше пилотов находятся в процессе подготовки, я могу назвать вам их число на закрытой части слушаний. Они работают. Самолеты в строю, и они летают каждый день.

- заявил генерал.

По словам генерала, в составе Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16 летают исключительно украинцы, иностранцев якобы среди них нет. Подготовка пилотов проходила и проходит в Нидерландах, Румынии и в США.

Стоит отметить, что в марте Киев уже получал партию самолетов F-16, об этом заявлял Зеленский, но без подробностей. Как ранее сообщалось, истребители поступали из Дании и Нидерландов.