Украинский производитель: буксируемая гаубица «Богдана-Б» уже к концу года получит новый лафет собственного производства вместо советского

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Представитель компании-производителя украинской буксируемой гаубицы «Богдана-Б» сообщил, что до конца 2025 года артиллерийская система будет оснащена лафетом собственного производства. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на данные от Сухопутных войск ВСУ.

В материале говорится, что в настоящее время «Богдана-Б» использует лафет от советской гаубицы «Гиацинт-Б». Такое решение было принято для ускорения разработки буксируемой версии 155-мм пушки.

Как заявил производитель, чтобы быстрее провести испытания в войсках, конструкторы применили уже имеющиеся лафеты, которые ранее находились на хранении из-за износа стволов и дефицита боеприпасов для советских орудий.

В то же время авторы статьи подчёркивают, что буксируемые артиллерийские системы обладают рядом преимуществ перед самоходными. Ключевые из них – высокая живучесть на поле боя, простота эксплуатации и более низкая стоимость. Именно эти факторы стали причиной создания буксируемой версии украинской «Богданы-Б» для ВСУ.

Теперь производитель обещает представить 155-мм гаубицу на новом лафете собственной разработки до конца 2025 года. Впервые прототип «Богданы-Б» был публично продемонстрирован в конце прошлого года, однако работы над ней велись как минимум с декабря 2023-го.

В марте текущего года стало известно, что вышеупомянутая буксируемая гаубица поступила на вооружение 47-й артиллерийской бригады ВСУ. При этом заявляется, что разработка данной версии пушки не заменяет самоходные установки «Богдана», а дополняет их, позволяя быстрее насыщать артиллерийские подразделения современными и дальнобойными системами.

Между тем ранее украинская пресса оценивала стоимость буксируемой гаубицы примерно в 1,5 миллиона долларов, в то время как САУ обходится государству в 2,3–2,8 миллиона евро.