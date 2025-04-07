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ЦАМТО

Глава МИД Польши заявил о праве на компенсацию за поставки оружия Украине

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

ЦАМТО, 4 апреля. Польша претендует на компенсацию в 400-500 млн. евро из фондов Европейского союза за поставленное Украине вооружение.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 3 апреля журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после неформальной встречи глав минобороны стран ЕС в Варшаве.

"У нас уже есть часть инструментов, которые позволили бы использовать средства за переданное Украине вооружение. Это очень большие деньги. В Польше мы оцениваем это на примерно 400-500 млн. евро", – сказал Косиняк-Комыш.

Он отметил, что пока компенсации странам НАТО за поставки вооружения Украине блокирует Венгрия.

"Мы могли бы этим воспользоваться, если бы не блокада со стороны Венгрии. Надеюсь, что эта блокада будет устранена", – отметил польский министр.

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