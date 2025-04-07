Лавров: Россия будет содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса стран Сахеля

ЦАМТО, 4 апреля. Россия будет готова содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), консультировать, организовывать специальные курсы и поставлять продукцию военного назначения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля", – сказал С.Лавров 3 апреля по итогам встречи с министрами иностранных дел стран "Сахельской тройки" (Буркина-Фасо, Мали и Нигер).

Глава МИД РФ отметил, что Россия будет предоставлять консультативные услуги.

"У нас есть опыт, в том числе с нашими соседями, прежде всего с Белоруссией и с государствами-членами ОДКБ. Убежден, что этот опыт может пригодиться при формировании объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля. Готовы будем, конечно же, этот опыт передавать путем организации специальных курсов с использованием наших инструкторов, которые уже в значительном количестве работают в странах, представленных здесь. Конечно, поставки продукции военного назначения – это тоже необходимый шаг для становления вооруженных сил в трехстороннем формате", – подчеркнул С.Лавров.

Министр отметил, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения вооруженных сил конкретными видами вооружений и техникой.

"Здесь у нас достаточно конкретные договоренности", – заключил С.Лавров.

Как напоминает "РИА Новости", в январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран.

В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.