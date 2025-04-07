Американские ракетные батареи Patriot из Южной Кореи временно переместят на Ближний Восток - СМИ

Гонконг. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США согласовали план временного перемещения батарей противоракетной обороны Patriot из республики на Ближний Восток, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники в пятницу.

Согласно им, в прошлом месяце союзники договорились о "многомесячном" частичном развертывании комплекса Patriot Advanced Capability-3.

"USFK (Вооруженные силы США в Корее - ИФ) временно разместят персонал и оборудование из Республики Корея в рамках ротационного развертывания", - цитирует агентство заявление военных.

Отмечается, что Вооруженные силы США в Южной Корее будут по-прежнему "поддерживать на Корейском полуострове боеспособные и смертоносные силы, готовые отреагировать на любую непредвиденную ситуацию".