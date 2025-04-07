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Интерфакс-АВН

Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев

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Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев.
Источник изображения: vedomosti.ru

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Некоторые вопросы глобальной безопасности вызывают обеспокоенность России, они должны быть решены, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Я не хочу слишком углубляться в геополитику, но у России определенно есть вопросы по глобальной безопасности, вызывающие обеспокоенность", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу Newsmax.

Москва озвучила свою обеспокоенность и эти проблемы нужно решать, добавил он, подчеркнув, что "Россия хочет быть ответственным глобальным игроком".

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Дмитриев отметил, что дипломаты России и США много работают над поиском решения. Он выразил мнение, что украинский кризис может быть разрешен.

По словам спецпредставителя президента РФ, Москва и Вашингтон могут сделать много "великих вещей вместе".

"Я думаю, президент Трамп - лидер, президент Путин - лидер. (...) Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", - сказал Дмитриев.

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Россия
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1 комментарий
№1
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  1.     Все эти  вышеназванные страны вызывают озабоченность.В их неумерном стремлении к оружию.
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