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ТАСС

Сийярто: Европа выступает за войну на Украине, а США и Венгрия - за мир

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © AP Photo/ Darko Vojinovic

Европейцы все еще думают о том, как направить оружие Киеву и ввести новые санкции против РФ, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 3 апреля. /ТАСС/. Европейские страны НАТО по-прежнему выступают за продолжение военного конфликта на Украине, в то время как США и Венгрия намерены добиваться его урегулирования мирным путем. Об этих разногласиях среди союзников сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвовавший во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"В то время как европейские союзники продолжают думать в основном о военной стратегии, поставках оружия и санкциях, Соединенные Штаты реализуют мирную стратегию, которую Венгрия решительно поддерживает", - заявил глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе, транслировавшейся телеканалом М1.

По его словам, на этом совещании он увидел, что европейские страны НАТО по-прежнему стремятся сохранить "сильную военную стратегию". В то же время Сийярто постоянно слышит от генерального секретаря альянса Марка Рютте, что "война продолжаться больше не может, поскольку гибели людей и разрушениям необходимо положить конец". Тем не менее, европейцы все еще думают о том, как направить оружие на Украину и ввести новые санкции против России, отметил министр.

Поддержка переговоров

"Со своей стороны, я выразил признательность венгерского народа президенту Дональду Трампу и новой американской администрации за их мирные усилия, которые мы наблюдали в последние недели", - сказал Сийярто. Он приветствовал восстановление прямого диалога между США и Россией, который уже снизил риск эскалации конфликта на Украине и сделал мир более безопасным.

По его словам, он также был рад услышать, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев проводит переговоры в Вашингтоне. "Это первый визит высокопоставленного российского представителя с начала войны, что является еще более позитивным и обнадеживающим событием", - подчеркнул руководитель МИД.

"Здесь я много слышал от коллег о том, что русские должны согласиться на безоговорочное прекращение огня. Это говорят те, кто три года ругал, критиковал, нападал на нас и поучал нас, потому что мы три года выступали за прекращение огня. В течение трех лет мы видели, что только американо-российское соглашение может положить конец этой войне, поэтому мы приветствуем все американо-российские консультации", - заключил Сийярто. 

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