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Интерфакс-АВН

Каллас связывает прекращение конфликта и гарантии безопасности для Украины с военным усилением Киева

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Источник изображения: © Dursun Aydemir/ Anadolu via Reuters

Брюссель. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас высказала мнение, что для прекращения военных действий на Украине Евросоюз должен усилить военную поддержку Киева.

"Мы все согласны с этим. И я рада видеть, что по итогу наших продолжающихся обсуждений несколько государств-членов Европейского союза в последние дни взяли на себя новые обязательства", - заявила Каллас журналистам в четверг в Варшаве после неформального совещания министров обороны ряда стран ЕС.

"Франция объявила о дополнительных 2 млрд евро поддержки. Германия выделит до 12 млрд евро в ближайшие годы, и Швеция пообещала на 1,4 млрд евро военной помощи", - продолжила глава дипломатии ЕС. Она сообщила, что Европейский союз в свою очередь отдает приоритет поставке 2 млн артиллерийских снарядов Украине в нынешнем году.

"Это и реалистично, и достижимо. Мы можем сделать это вместе со всеми европейскими союзниками. И сегодняшние обсуждения помогли уточнить наши планы", - сказала Каллас.

По ее словам, министры обороны также обсудили, "как Европейский союз может поддержать гарантии безопасности для Украины вместе с "коалицией желающих".

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Польша
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Франция
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