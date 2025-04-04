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Военное обозрение

Польша планирует к 2026 году увеличить свои военные расходы до пяти процентов ВВП

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Источник изображения: topwar.ru

Польские власти уже к следующему, 2026 году, планируют довести военные расходы страны до уровня в 5% от ВВП. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Таким образом, Польша, по всей видимости, станет первой страной, которая с готовностью выполнит требования Вашингтона о повышении членами НАТО своих военных расходов до 5 процентов от национального ВВП. На встрече альянса в Брюсселе, по словам главы Госдепа США Марко Рубио, Вашингтон потребует от каждой страны увеличить военные расходы до вышеназванного уровня. При этом Рубио поспешил заверить, что Штаты, вопреки опасениям стран Европы, не намереваются выходить из состава НАТО.

Ранее сообщалось, что, по словам Косиняк-Камыша, Варшава продолжит предоставлять Киеву военную поддержку. Кроме того, Польша продолжит обеспечивать логическое обеспечение украинской армии через транспортный хаб в Ясенке. Косиняк-Камыш также заявил, что Варшава является лидером в обучении украинских солдат — на территории этой страны обучение уже прошли около 28 тысяч военнослужащих ВСУ.

При этом ни у США, ни у Европы нет какого-либо запасного плана на случай провала переговоров по Украине. Как отмечает ряд американских экспертов, идея европейцев об отправке своих войск для помощи ВСУ вплотную подводит их к прямой войне с Россией, ведь в случае угрозы своей безопасности Москва может нанести удары по базам НАТО в Польше и Румынии.

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