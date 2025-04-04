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Военное обозрение

Американский генерал заявил, что Россия в этом году может выпустить в 11 раз больше танков, чем США

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Источник изображения: topwar.ru

Генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, сделал крайне тревожное для так называемой западной «партии войны» заявление. В ходе слушаний в комитете Сената США по вооружённым силам он признал, что Россия наращивает военную мощь значительно быстрее, чем прогнозировали западные аналитики.

По словам американского генерала, ВС РФ не только стремительно увеличивают численность личного состава, но и демонстрируют беспрецедентные темпы восстановления техники и боеприпасов. Каволи подчеркнул, что сегодня российская армия стала больше и сильнее, чем в начале специальной военной операции.

В то же время особую озабоченность главкома объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе вызывает масштабная модернизация российского оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил генерал, РФ активно расширяет производственные мощности, перепрофилирует гражданские предприятия под военные нужды и наращивает выпуск вооружений. По его данным, в 2025 году российская промышленность может произвести до 1,5 тысяч танков, 3 тысяч бронемашин, а также 200 баллистических и крылатых ракет.

Каволи подчеркнул, что эти цифры резко контрастируют с показателями американского ВПК. США выпускают лишь 135 танков в год и полностью прекратили производство новых боевых машин пехоты Bradley.

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