В Москве прошли переговоры ОДКБ о подготовке совместных учений в 2025 году

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве прошли переговоры по организации и проведению совместных учений ОДКБ, намеченных на осень 2025 года, сообщил Объединённый штаб организации в четверг.

"С 1 по 3 апреля в Объединенном штабе ОДКБ состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ, которые в 2025 году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2025"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в переговорах участвовали представители министерств и ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

На переговорах были обсуждены цели, содержание этапов, сроки и районы проведения учений, предварительный состав органов управления, организация слаживания и обеспечения учений, участие наблюдателей и организация показов новых образцов вооружения, сказано в сообщении.

"Особое внимание в ходе совместных учений планируется уделить поэтапной работе по формированию и слаживанию командований, практической отработке развертывания пунктов управления группировок войск силами и средствами принимающих государств, а также исследованиям вопросов организации управления с задействованием специалистов базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций", - сообщили в ОДКБ.

Согласно данным организации, осенью этого года учения пройдут на территории Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В сентябре в Белоруссии запланировано учение "Взаимодействие-2025", учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", в середине октября в Киргизии - оперативный сбор и командно-штабное учение "Рубеж-2025", а во второй половине октября в Таджикистане планируется провести учение "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025".

"Мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки будут проводиться в соответствии с утвержденным Советом министров обороны и комитетом секретарей Советов безопасности ОДКБ планом с целью поддержания готовности войск (Коллективных сил) ОДКБ к адекватному реагированию на кризисные ситуации и выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности", - сообщили в пресс-службе.