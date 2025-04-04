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ТАСС

Пентагон: недостаток бюджета не позволяет США обеспечить превосходство в космосе

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Ченс Салтцмен
Ченс Салтцмен.
Источник изображения: wikimedia.org

По оценке командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, Вашингтону необходимо создавать возможности не только для подавления средств противокосмической обороны, но и для "лишения, снижения и уничтожения космического потенциала противника"

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Недостаток финансирования и устаревший подход не позволяют США обеспечить военное превосходство в космосе. Такую позицию изложил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на слушаниях в независимой комиссии при Конгрессе, которая дает законодателям рекомендации по вопросам экономики и безопасности, касающимся отношений с Китаем.

"Прежде всего, нашего бюджета недостаточно, чтобы создать все необходимые возможности для достижения превосходства в космосе", - заявил Салтцмен, пояснив, что такая "колоссальная задача" стоит перед США в свете "растущего космического потенциала Китая". По его оценке, США необходимо создавать возможности не только для подавления средств противокосмической обороны, но и для "лишения, снижения и уничтожения космического потенциала противника".

"На сегодняшний день у нас нет всего необходимого для ведения боевых действий на наших условиях, и мы не можем перераспределить имеющиеся ресурсы без ущерба для других задач", - признал командующий Космическими силами США. Он также подчеркнул, что США по-прежнему рассматривают космос "как стратегический ресурс, а не как зону боевых действий".

"В результате мы сами сдерживаем себя в необходимых действиях, опасаясь создать неверное восприятие "милитаризации космоса". На деле же космос был милитаризован по меньшей мере два десятилетия назад, и наша неспособность вовремя осознать эту реальность серьезно затормозила наш прогресс", - резюмировал он.

В декабре прошлого года официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что расширение США военных альянсов в аэрокосмической сфере способствует гонке вооружений в космосе. Он указал, что КНР всегда придерживалась мирного использования космоса и выступала против его милитаризации. 

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Страны
Китай
США
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