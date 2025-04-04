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ТАСС

ВМФ РФ и ВМС Индии на учениях Indra Navy отработали отражение современных угроз

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Корвет «Резкий»
Корвет «Резкий».
Источник изображения: ТАСС/Ирина Полина

Командир прибывшего в Индию российского отряда кораблей ТОФ Алексей Анциферов отметил, что "все прошло хорошо, все по плану"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ВМФ России и ВМС Индии во время состоявшихся в водах Бенгальского залива совместных учений Indra Navy 2025 отработали отражение современных угроз на море, включая атаки беспилотников. Об этом сообщил ТАСС командир прибывшего в Индию российского отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Алексей Анциферов.

"Основная особенность этого учения заключается в том, что его замысел отражает современные реалии, то есть угрозы, которые сегодня можно ожидать на море. Это прежде всего отражение комбинированных атак", - сказал он, отметив, что во время состоявшихся маневров "имитировалось отражение противокорабельных ракет вместе с атакой безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов".

По словам Анциферова, "все прошло хорошо, все по плану". "Все элементы, которые были запланированы с индийской стороной, были выполнены в полном объеме. Считаю, что учение состоялось. Оцениваю его на отлично - как береговую фазу, во время которой проводилось планирование, так и морскую фазу, которая шла по утвержденному замыслу", - сказал командир.

"Мы отработали совместное маневрирование, заправку отряда кораблей от нашего танкера, совместные полеты. Управление полетами проводилось как индийской стороной, так и нашей. Осуществлялись совместные посадки индийских вертолетов на наши корабли и соответственно наших на индийские", - рассказал собеседник агентства. "Также выполнялись артиллерийские стрельбы по морским целям. Мишени выставляла индийская сторона", - добавил он.

Командир высоко оценил взаимодействие с индийской стороной. "Все друг друга понимали, и по ходу учения даже вносились изменения, которые принимались индийской стороной в полном объеме. Некоторые элементы удалось дополнить уже в ходе маневров в море", - подчеркнул он. "ВМС Индии были заинтересованы нашим опытом ведения современного боя на море", - резюмировал Анциферов.

Учения

В маневрах от российской стороны участвовал отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга", от индийской - эсминец "Рана" и корвет "Катар". Сейчас корабли вернулись в порт Ченнаи на юге Индии. В период с 3 по 10 апреля будут пополнены запасы, личному составу будет предоставлено время для отдыха, в ходе которого будут проведены экскурсии по местным достопримечательностям, спортивные мероприятия.

Первые российско-индийские военно-морские учения Indra Navy состоялись в мае 2003 года у западного побережья Индии. Затем маневры стали регулярными и проводятся странами поочередно. Последние российско-индийские межвидовые учения Indra прошли в июле 2024 года в акватории Финского залива. 

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