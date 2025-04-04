Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)

MWM: Су-35 показали великолепную результативность в украинском конфликте

Истребители Су-35 показали великолепную результативность в украинском конфликте, пишет Military Watch Magazine. Выпуск этих надежных и мощных боевых самолетов был увеличен, они поставляются не только российским ВКС, но и в другие страны.

После поставки первой в этом году партии истребителей Су-35 в последнюю неделю марта генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что готовится дальнейшее ускорение производства. “Наша первоочередная задача – наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники мы продолжим расширение производства”, — заявил он.

Чиновники ОАК отметили, что корпорация вкладывается в подготовку кадров и модернизацию инфраструктуры, чтобы устранить узкие места и поддерживать более высокие темпы выпуска. Это открытие стало неожиданностью для авиационных аналитиков: хотя масштабирование производства истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя пятого поколения Су-57 уже подтверждалось ранее, все же ожидалось, что производство Су-35 прекратится в начале 2030-х годов, поскольку два более тяжелых самолета считались эффективнее по затратам. Су-35 значительно уступает Су-34, чье производство обходится менее чем в две трети стоимости, по дальности полета и вооружению. Он также уступает Су-57 по характеристикам во всех без исключения ролях, будь то подавление ПВО, воздушный бой или другие задачи.

По-видимому, решение о наращивании производства Су-35 мотивировано двумя основными факторами. Первый — это расширение парка истребителей в период высоких расходов на оборону и высокой напряженности с членами НАТО (при этом Министерство обороны России, по-видимому, удовлетворено тем, как Су-35 показал себя на украинском театре военных действий). Су-35 играют ведущую роль в воздушных операциях в российско-украинском конфликте с февраля 2022 года. Пожалуй, самым громким успехом стали четыре истребителя Су-27 ВВС Украины, сбитые в марте 2022 года в бою под Житомиром. Су-35 не только не понесли потерь в воздушных боях, но и пополнили свой список триумфов победами над самолетами противника (Су-27, МиГ-29, Су-24М, Су-25), вертолетами Ми-8 и широким спектром беспилотников. Этот опыт убедил ВКС России с сентября 2022 года расширить использование Су-35 для имитации действий условного противника при подготовке военных летчиков.

Однако, несмотря на свои успехи, Су-35 все же столкнулись с некоторыми ограничениями в возможностях наведения за пределами визуальной видимости по сравнению с перехватчиками МиГ-31БМ — в первую очередь из-за отсутствия датчиков, сопоставимых по мощности с Н007М у МиГа. Разработка нового радара для Су-35 на основе предназначенного для Су-57 Н036 с активной фазированной антенной решеткой широко обсуждалась, но пока не подтверждена. Расширенное производство Су-35 позволит ВКС России не только быстрее заменять устаревшую технику времен холодной войны, включая МиГ-29, но и формировать новые истребительные полки — причем эта перспектива будет тем привлекательнее, если самолеты будут получат новые датчики и вооружение.

Наряду с расширением внутреннего интереса к новым истребителям, второй фактор, повлиявший на решение расширить производство Су-35, — это значительно выросший за последние два года экспортный спрос. Первые сообщения в местных источниках о том, что ВВС Алжира закупят Су-35, появились в сентябре 2024 года, а полгода спустя было подтверждено, что первые самолеты уже поставляются. Масштаб алжирских закупок остается неизвестным, но приблизительно оценивается в пару десятков истребителей, поскольку ожидается, что костяк будущего флота составят более совершенные истребители Су-57, чьи поставки начнутся до конца года.

Помимо Алжира еще с середины 2022 года утверждается, что Су-35 заказал Иран, и в январе 2025 года это подтвердил генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани. Действующий воздушный флот Ирана насчитывает около 200 устаревших истребителей времен войны во Вьетнаме, и это оставляет Тегерану широкие возможности для закупки Су-35 в значительных масштабах — сообщалось, что планируется партия в 64 или более самолетов. Иранский заказ — пожалуй, основной фактор, приведший к расширению программы Су-35. Для истребителя это шанс превратиться из относительно скромного участника экспортного рынка в громкий успех, если зарубежные продажи перевалят за сотню самолетов. Кроме того, это повысило шансы привлечь других клиентов: в частности, геополитические тенденции, влияющие на Индонезию и Северную Корею, подпитывают слухи о том, что одна из этих стран может разместить заказ. В силу относительно небольшого размера ВКС России и одновременной закупки четырех типов истребителей экспортный спрос — решающий фактор, который сделает расширенное производство Су-35 экономически эффективным.