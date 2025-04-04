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Военное обозрение

«Ответный удар» на пошлины Трампа: Великобритания может отозвать лицензию на стелс-технологии для истребителей F-47

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Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп фактически развязал международную торговую войну, сильно повысив пошлины на импорт товаров сразу из ряда стран. Причем в список попали не только Китай, но и давние союзники Вашингтона по всему миру.

Всего в списке — 185 стран, включая Великобританию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России, как и Белоруссии, даже Ирана в перечне не оказалось. В западной прессе пишут, что в ВТО сегодня своего рода «день траура», ведь Трамп, фактически, низвел к нулю влияние этой организации на мировую торговлю. Настоящая истерика у турбопатриотов на Украине, в основном из-за того, что в списке нет РФ и РБ.

Пекин всегда отвечает зеркально на подобные действия Вашингтона. В свою очередь, страны Старого Света и большинство других государств, попавших в «черный список Трампа», готовят и уже принимают ответные меры. Некоторые из них могут затронуть и обороноспособность США.

В частности, правительство Великобритании рассматривает возможность отзыва лицензии на использование стелс-технологий, применяемых в новейших американских истребителях шестого поколения F-47, разработанных компанией Boeing. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники в британских политических и военных кругах.

Решение касается совместных разработок США и Великобритании в военной сфере. Если оно будет принято, то существенно повлияет на сотрудничество двух стран в области оборонных технологий и поставит под вопрос участие Великобритании в программе Next Generation Air Dominance (NGAD), частью которой является F-47.

Так называемые стелс-технологии обеспечивают малозаметность боевых самолетов для средств обнаружения противника. Они являются одной из ключевых составляющих современных боевых машин.

По данным Financial Times, в британском правительстве возникли сомнения в целесообразности дальнейшего обмена такими технологиями с США. Источник в Минобороны Великобритании отметил, что отзыв лицензии может стать «сигналом о необходимости пересмотра условий партнерства» Лондона и Вашингтона в части совместной разработки передовых видов вооружений и военной техники.

В этой явно преднамеренной утечке информации из британского военного ведомства просматривается и психологическая составляющая. Накануне, в конце марта этого года, президент США Дональд Трамп лично объявил с гордостью о создании первого в мире истребителя шестого поколения, который получил обозначение F-47. Разработка самолета велась в условиях строжайшей секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), направленной на обеспечение абсолютного превосходства американских ВВС в воздухе.

Новый истребитель должен заменить устаревший парк самолетов F-22 Raptor, который поступил на вооружение американских ВВС два десятилетия назад, а также частично вытеснить F-35, несмотря на его широкое использование в американских и союзных вооруженных силах.

Есть и экономическая составляющая в том, что из-за ответных мер Лондона серийный выпуск новейших самолетов в США как минимум может быть отложен. Производством истребителей F-47 должна заниматься американская авиастроительная корпорация Boeing, которая уже достаточно давно сталкивается с проблемами, касающимися качества гражданских и военных самолетов, вследствие чего несет многомиллиардные убытки.

Правда, если эти угрозы из Лондона не останутся лишь словами, то пострадает и британская оборонка. Великобритания, участвующая в разработке F-47 через компанию BAE Systems, рассчитывала на доступ к технологиям и возможность адаптации их для собственных нужд, в частности для проекта Tempest — британского истребителя следующего поколения. Так что, «ответный удар» Лондона на пошлины Трампа может и не случиться, тем более, что в отношении Великобритании они составили всего десять процентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-22
F-35
Компании
BAE Systems
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
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