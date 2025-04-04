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Военное обозрение

«Останется мировым лидером»: в британском парламенте спросили о боевых возможностях танка Challenger 3 в сравнении с Т-14 «Армата»

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Источник изображения: topwar.ru

Депутат британского парламента Марк Франсуа поинтересовался о боевых возможностях танка Challenger 3 по сравнению с новейшей российской машиной.

Какие шаги предпринимает Минобороны, чтобы обеспечить конкурентоспособность Challenger 3 по сравнению с российским Т-14 «Армата» и другими возникающими угрозами?

- спросил парламентарий.

В ответ в военном ведомстве заявили, что новый ОБТ будет обладать «цифровой» башней с новой 120-мм гладкоствольной пушкой [L55A1 от Rheinmetall], первоклассной бронёй, КАЗ, повышенной мобильностью и «наиболее смертоносными боеприпасами» из имеющихся в настоящее время. Разработка снарядов Enhanced Kinetic Energy [с программируемым подрывом] вместо боеприпасов с обеднённым ураном ведётся совместно с Германией.

Challenger 3 останется мировым лидером. Мы будем постоянно пересматривать его характеристики, чтобы гарантировать, что он останется ведущим в мире

- отметили в Минобороны.

Однако на программу повлияли «некоторые задержки в цепочке поставок», и не даётся никаких гарантий, что текущий срок ввода в эксплуатацию, запланированный на 2027 год, будет соблюдён.

В рамках контракта на £800 млн должны быть модернизированы 148 Challenger 2, чтобы соответствовать новым требованиям на поле боя и продлить срок их службы до 2040-х годов. В настоящее время британская армия эксплуатирует 213 танков Challenger 2, которые служат с конца 1990-х годов.

Но их превосходят более современные бронетанковые системы, имеющиеся у противников

- говорится в западной прессе.

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Страны
Германия
Продукция
Challenger 2
Армата
Компании
Rheinmetall
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