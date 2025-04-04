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Интерфакс-АВН

США перебросили на Ближний Восток группу истребителей F-35 - СМИ

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F-35 ВВС США
F-35 ВВС США.
Источник изображения: fas.org

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке группу истребителей пятого поколения F-35, сообщило издание Military Times, ссылаясь на источники в американском Конгрессе.

По их данным, министр обороны США Пит Хегсет распорядился отправить истребители в Иорданию. О количестве переброшенных самолетов данных нет.

В среду представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток дополнительные силы для усиления группировки своих войск в регионе на фоне нанесения массированных ударов по йеменским хуситам.

"Дополнительные эскадрильи и другие воздушные средства" будут развернуты в регионе, сказал он, не вдаваясь в подробности.

Ранее США уже перебросили на ближневосточные базы авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II из состава 124-го авиакрыла Национальной Гвардии. О количестве отправленных из штата Айдахо в минувшие выходные самолетов не сообщается. Указывается лишь, что задействована эскадрилья авиаполка, которая размещается в регионе на шесть месяцев.

На базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Пентагон перебросил в общей сложности семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами.

Кроме того, министр обороны США распорядился перебросить на Ближний Восток две батареи противоракетной обороны Patriot и одну батарею THAAD, сообщил телеканал NBC News. Они развертываются в Персидском заливе на базах в Катаре и ОАЭ.

В район Ближнего Востока также направляется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson для поддержки действий авианосца USS Harry Truman против йеменских хуситов.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов. Он прибудет в регион через две недели.

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Страны
Индия
Иордания
Катар
ОАЭ
США
Продукция
A-10 Warthog
B-2 Spirit
F-35
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
Nimitz
Авианосец
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