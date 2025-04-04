Минобороны Малайзии продлит еще на 15 лет срок эксплуатации парка ОБТ PT-91M

ЦАМТО, 3 апреля. Минобороны Малайзии планирует провести работы по продлению на 15 лет срока эксплуатации поставленных Польшей в 2007-2009 гг. основных боевых танков PT-91M Twardy (нац. обозначение Pendekar).

Как сообщает AirTimes.my со ссылкой на предоставленный министром обороны Мохамедом Кхалед Нордином письменный ответ на запрос парламентария, танки PT-91M малазийской армии пройдут программу продления срока эксплуатации (Life Extension Programme – LEP) в 2027 году (срок службы ОБТ завершается в том же году).

По словам министра, реализация программы LEP позволит продлить срок эксплуатации ОБТ PT-91M еще на 15 лет при значительно меньших затратах по сравнению с приобретением новых танков.

В прошлом году бывший заместитель министра обороны Икмаль Хишам уже задавал министру обороны вопрос о намерениях командования ВС Малайзии в отношении PT-91M, с учетом того, что производитель танка, компания Bumar Labedy, прекратила производство ряда запасных частей для него. При этом, по оценке, поставленные Польшей ВС Украины танки не лучшим образом показали себя в ходе конфликта.

Чтобы обеспечить боеспособность PT-91M правительство Малайзии заключило контракт на техническое обслуживание танков и поставку запчастей для них с национальным подрядчиком. Действующий контракт на техническое обслуживание ОБТ и поставку запасных частей истек в сентябре 2024 года. Позднее он был продлен до сентября 2025 года.

На вооружении ВС Малайзии в настоящее время имеется 48 ОБТ PT-91M, шесть машин технического обеспечения WZT-4, пять бронированных мостоукладчиков "PMC-Легуан" и три инженерные машины MID-M, которые были поставлены польской компанией Bumar в период с 2007 по 2011 гг. Все они состоят на вооружении 11-го королевского бронетанкового полка, размещенного на базе "Сайед Сираджуддин" (Гемас, шт.Негери-Сембилан).