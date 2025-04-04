Европейцы присматриваются к ресурсам НАТО для миротворческих сил на Украине (Financial Times, Великобритания)

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на саммите G7 в Биаррице.

FT: в ЕС обсуждают подключение ресурсов НАТО для миротворческих сил на Украине

Ключевую роль в обеспечении мирного соглашения на Украине может сыграть НАТО, пишет FT. Таким образом европейцы планируют втянуть США в агрессию против России и заручиться их "молчаливой поддержкой". Однако европейские лидеры даже друг с другом договориться не могут, не говоря уже о Трампе.

Генри Фой

Люси Фишер

Бен Холл

В соответствии с планами, которые разрабатывает коалиция западных союзников Киева, ключевую роль в оказании помощи будущей европейской военной миссии по обеспечению мирного соглашения на Украине может сыграть НАТО.

Командно-управляющие структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил безопасности на Украине в соответствии с одним из предложений, которые обсуждаются на переговорах под руководством Франции и Великобритании, сообщили изданию The Financial Times пятеро осведомленных должностных лиц. Согласно этому предложению, силы также будут использовать общие возможности сбора информации, наблюдения и разведки альянса.

Помимо этого, обсуждается еще ряд вариантов, и до окончательного соглашения могут возможны изменения, заявили чиновники.

Сторонники сил безопасности также рассматривают участие НАТО как способ косвенно вовлечь в это начинание США и заручиться молчаливой поддержкой Вашингтона. Президент Дональд Трамп отказался принимать непосредственное участие в миссиях под руководством Европы, однако военный потенциал США в Европе — неотъемлемая часть любых операций НАТО.

“Если мы собираемся развернуть на Украине военные средства из десятков стран, то НАТО — это действительно единственный доступный нам вариант командования и управления, которым можно воспользоваться”, — сказал один из чиновников.

Силы призваны, с одной стороны, заверить Украину в приверженности Европы ее безопасности после соглашения о прекращении огня с Россией, а, с другой, удержать Москву от повторного нападения.

На дискуссиях коалиции под началом Парижа и Лондона с участием лидеров и министров из почти 30 стран неоднократно подчеркивалось, что для любого военного развертывания потребуется та или иная форма “поддержки” со стороны США. При этом сами США в коалицию не входят.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и отправлял высокопоставленных должностных лиц альянса на технические встречи группы. На следующей неделе министры обороны коалиции встретятся в брюссельской штаб-квартире НАТО.

“Политики и дипломаты на самом деле не знают, каково это управлять чем-то подобным, — признался другой чиновник. — Поэтому перво-наперво вам нужны военные ребята”.

Великобритания и Франция располагают объектами командования и контроля, включая постоянные и временные штабы для управления значительным многонациональным военным контингентом на Украине, отметил старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

Однако он добавил, что “если удастся воспользоваться средствами и механизмами НАТО, это значительно упростит и облегчит задачу”.

В документе, опубликованном ранее на этой неделе, Международный институт стратегических исследований заключил, что Великобритания, Франция и их партнеры смогут собрать и поддерживать небольшие или средние силы численностью от 10 тысяч до 25 тысяч человек при поддержке авиации и флота.

Однако без американских средств сбора информации, наблюдения и разведки они окажутся слабее и уязвимее.

“Без американской разведки они подвергнутся гораздо большему риску, и им будет гораздо труднее обнаруживать угрозы”, — объяснил Барри.

У НАТО есть и собственный флот самолетов раннего предупреждения и наблюдения E-3 AWACS, а также самолеты-заправщики, которые понадобятся европейским военным для длительной или крупномасштабной миссии на Украине.

Командно-управляющие структуры НАТО и другие средства могут использоваться для задач, не связанных с альянсом, включая миссии под эгидой ЕС, однако для этого требуется единогласное одобрение членов альянса.

При этом некоторые члены коалиции не настроены привлекать военный альянс, учитывая озвученную Трампом неприязнь к любым формам американского участия на Украине после соглашения о прекращении огня.

Часть стран, включая Италию, вместо этого призвали ООН сыграть координирующую роль в миротворческих операциях. Однако другие выступили против, опасаясь вето со стороны России и Китая в Совете Безопасности ООН.

Статья написана при участии Ричарда Милна из Осло