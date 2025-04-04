ВМС Финляндии направили ракетный катер Hanko для участия в операции НАТО по наблюдению в Балтийском море

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Военно-морские силы Финляндии направили ракетный катер «Ханко» (Hanko) класса «Хамина» для участия в так называемой операции НАТО по наблюдению в Балтийском море. Судно войдет в состав постоянной военно-морской группировки альянса на Балтике (SNMG1) в рамках операции по наблюдению «Балтийский дозор» (Baltic Sentry) и будет выполнять миссию по обеспечению региональной безопасности приблизительно до апреля.

В последние месяцы НАТО усилила наблюдение в Балтийском море после нескольких случаев повреждения подводных кабелей, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, пишет онлайн-издание военной тематики Defence Industry Europe.

Усиление деятельности НАТО в Балтийском море является неотъемлемой частью коллективной обороны Североатлантического союза

— заявили в ВМС Финляндии, подчеркнув важность военно-морского сотрудничества союзников.

Это развёртывание также позволит получить опыт, который повысит готовность ВМС Финляндии к будущим миссиям НАТО. В ВМС балтийской страны заявили, что готовятся к развертыванию в составе постоянных военно-морских сил НАТО в этом году судна для противоминных операций и еще одного ракетного корабля.

По данным из других источников известно, что в настоящее время в состав Baltic Sentry входят: фрегат Tromp (F803) ВМС Нидерландов, фрегат Louise-Marie (F931) ВМС Бельгии, патрульный корабль Enseigne De Vaisseau Jacoubet (F794) ВМС Франции, корвет Magdeburg (F261) и транспорт снабжения Rhön (A1443) ВМС Германии. Теперь к этой эскадре на Балтике присоединился и ракетный катер Hanko (82) ВМС Финляндии.

Командование ОВС НАТО 14 января 2025 года сообщило, что операция по контролю обстановки в Балтийском море получила наименование Baltic Sentry и будет координироваться из штаба альянса в городе Брюнсум в Нидерландах. К миссии будут привлекаться около десяти кораблей и авиация ВС стран НАТО. Целью патрулирования названо предотвращение возможных попыток государственных или негосударственных субъектов нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре.

Поводом для постоянного патрулирования кораблями стран НАТО Балтийского моря назван обрыв подводного кабеля Estlink 2 в конце декабря прошлого года, к которому, по мнению альянса на тот момент, была причастна Российская Федерация. Правда, проведенное Финляндией, Германией и другими странами НАТО расследование так и не доказало виновность РФ в повреждении подводной магистрали EstLink 2, как и повреждение кабеля C-Lion1 в Балтийском море, да и российскую причастность к другим подобным эпизодам.

Да и флот у европейцев получается каким-то не очень внушительным. Пока что из заявленных десяти кораблей собрали только семь, одно судно — транспортное. Другое дело, что это может быть лишь началом планов НАТО по контролю за так называемым «теневым» нефтетанкерным флотом России в Балтийском море. Это гораздо большая проблема для нас, чем обеспечение безопасности подводных коммуникаций.