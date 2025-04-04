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ТАСС

Трамп: РФ и Украина идут на "хорошее сотрудничество" с США для урегулирования

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

При этом американский лидер заверил, что хотел бы не допустить конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Москва и Киев идут на "хорошее сотрудничество" с Вашингтоном с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Думаю, мы получаем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины", - сказал он. При этом американский лидер заверил, что хотел бы добиться не только урегулирования украинского кризиса, но и не допустить возникновения конфликта с Ираном. "Я бы хотел посмотреть, можем ли мы добиться завершения этой войны и не допустить возникновения еще одной войны - на Ближнем Востоке", - отметил он.

"Мы должны это остановить, - убежден глава вашингтонской администрации. - Речь идет о гуманизме". "Мы остановим это. Это бессмысленная война, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом [в течение предыдущих четырех лет]. Не следует позволять этому продолжаться", - добавил он.

Между тем, как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", фрагмент которого был опубликован 1 апреля, предлагаемые сейчас Соединенными Штатами модели и схемы урегулирования конфликта на Украине не устраняют его первопричин. Как пояснил дипломат, Вашингтон пока предлагает добиться прекращения огня, а затем "перейти к неким другим моделям и схемам", в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному требованию Москвы - "решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта". "Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", - подчеркнул Рябков. По его словам, РФ "весьма серьезно" относится к предлагаемым США вариантам, но не может все это "принимать как есть". 

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Трамп Дональд
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