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Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик

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Изображение: Northrop Grumman
Изображение: Northrop Grumman.

Defense News: Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик

Космические силы США заключили с корпорацией Northrop Grumman контракт на разработку системы дозаправки спутников и ее демонстрацию в ходе миссии Elixir. Об этом сообщает издание Defense News.

В рамках соглашения компания разрабатывает для Пентагона аппарат Geosynchronous Auxiliary Support Tanker (GAS-T), представляющий собой танкер для дозаправки топливом геостационарных спутников.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Космические силы США готовятся провести серию экспериментов по испытанию технологии орбитальной дозаправки спутников.

Запуск миссии Tetra-5 запланирован на 2026 год, а Tetra-6 — на 2027-й. В рамках Tetra-5 будут выведены два космических аппарата, оснащенных оборудованием для перекачки топлива компании Orbit Fab. В рамках Tetra-6 от Northrop Grumman будет проверена работа пассивного модуля дозаправки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
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