НАТО уже "мертво": сможет ли Европа создать свой блок с центром влияния на Украине (Фокус.ua, Украина)

"Фокус": Украина будет создавать военный союз с европейцами, считают эксперты

Украина убедилась в том, что вступление в НАТО для нее исключено, пишет "Фокус". В качестве альтернативного решения Киев попытается создать подобие военного союза с рядом европейских стран, полагают опрошенные изданием эксперты.

Дональд Трамп заявляет, что Украина "никогда" не станет членом НАТО, а стремление официального Киева вступить в альянс могло стать причиной полномасштабного конфликта с РФ, сообщает CNN. Действительно ли двери военно-политического блока навсегда закрыты для Украины и какие альтернативы безопасности следует искать уже сейчас, выяснял "Фокус".

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремление Украины стать членом НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с РФ. Американский лидер также подчеркнул, что Киев никогда не станет членом Североатлантического альянса. "Зеленский хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", цитирует CNN главу Белого дома.

Между тем во время недавних переговоров с США в Саудовской Аравии украинская делегация заверила, что не будет рассматривать отказ от членства в НАТО как часть возможного мирного соглашения, и Киев в дальнейшем, как это прописано в конституции, будет двигаться по пути евроатлантической интеграции.

Почему ценность НАТО для Украины не является первоочередной

Дональду Трампу, замечает в разговоре с "Фокусом" доктор политических наук, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко, следует напомнить известный саммит НАТО в Бухаресте образца 2008 года, где говорилось, что Киев непременно станет полноправным членом альянса. "Тогда, 17 лет назад Германия и Франция выступали против немедленного принятия Украины, в то же время США занимали противоположную позицию, пытаясь приобщить наше государство к этому блоку. Но сегодня не только Вашингтон устами Трампа закапывает наши евроатлантические стремления — среди других членов Альянса также нет единого мнения по этому поводу. Безусловно, приглашение в НАТО стало бы четким сигналом Кремлю, что Украина не является серой зоной. Впрочем, даже сейчас та же "коалиция решительных" является недвусмысленным месседжем Путину о том, что Украина не воспринимается как часть "русского мира" или зона влияния/интересов РФ", — подчеркивает эксперт.

Отметив, что Киеву сейчас следует определить приоритетность гарантий безопасности, политолог констатировал: "Самой большой и эффективной гарантией безопасности, кто бы что ни говорил, является не НАТО, а сильные собственные Вооруженные силы (ВСУ). Кстати, во время недавнего визита в США британского премьера Кира Стармера журналисты спросили у Трампа, будет ли НАТО защищать Лондон в случае вооруженной агрессии против него. На это Трамп отмахнулся, мол, сами разберутся, потому что они сильные. То есть на сегодня вопрос эффективности 5-й статьи НАТО снова актуализируется. И в этой ситуации ценность НАТО для нас не является первоочередной. То есть мы должны сохранять свой геополитический вектор, делая ставку на членство в Европейском Союзе (ЕС)".

Говоря о вероятных альтернативах НАТО, Игорь Петренко акцентировал: "Сейчас ЕС стоит на пороге стратегической определенности в части увеличения как раз собственной безопасности. И Украина, в том числе, рассматривается в качестве составного элемента этой безопасности. Таким образом, теоретически может быть создано своеобразное евроНАТО, тем более в случае продолжения США линии ведения торговых войн со своими европейскими партнерами. На первых порах эта гипотетическая структура не будет противоречить НАТО, но будет более решительной и будет вводить в свой состав те страны, которые действительно готовы предельно быстро применять силу при соответствующей агрессии, нападении и тому подобное. Для начала это могут быть силы быстрого реагирования".

Кроме очерченных форматов Украина, считает эксперт, вполне может рассматривать в качестве союзника по безопасности Турцию, которая не является членом ЕС, но является вторым по мощности после США государством НАТО. Подчеркнув, что самые разнообразные конфигурации безопасности требуют времени, Игорь Петренко резюмировал: "Например, тем же странам ЕС нужно как минимум 2–3 года, чтобы четко стать на рельсы перевооружения. Аналогично и все другие истории безопасности требуют не только времени, но и лидерства".

Действительно ли Украина станет ядром европейской системы безопасности

Подчеркнув, что блок НАТО на сегодняшний день де-факто является мертвым, политолог Юрий Богданов в разговоре с "Фокусом" констатировал: "Трамп и члены его команды постоянно говорят о том, что европейцы сами должны заботиться о своей безопасности и думать о том, как защищаться от России, о чем говорится даже в учредительных документах НАТО. Но в любом случае Североатлантический альянс в том формате, в котором он существовал с 1949 года, стал по большому счету историей. Поэтому для нас и для европейцев важно создать собственную систему безопасности, которая будет базироваться на так называемых коалициях желающих, решительных и так далее. И в этом смысле следует понимать, что среди всех европейских стран Украина имеет самый большой военный ресурс подготовленных бойцов и накопленной техники. Поэтому Украина, безусловно, будет ядром любой системы безопасности в Европе".

По мнению эксперта, европейская система безопасности будет строиться вокруг франко-британского ядерного щита. "С тем, чтобы противостоять России, нужна и ядерная компонента, а на сегодняшний день в Европе только две страны имеют ядерное оружие — это Франция и Великобритания. И так будет оставаться и в дальнейшем. Собственно, поэтому основа — то, что предлагает Макрон, говоря о французском ядерном зонтике для Европы. Вероятно, к этому присоединится и Лондон. Вокруг этой основы могут объединиться Украина, Польша, страны Балтии, Финляндия, возможно — Турция. Других вариантов коллективной безопасности сейчас просто не существует", — акцентирует Юрий Богданов.

Эксперт, предварительно отметив, что такой союз безопасности будет более эффективным, чем 5 статья НАТО, подытожил: "Пока единственный прецедент в истории, когда пятая статья альянса применялась — это действия коалиции НАТО против Афганистана после терактов в США 11 сентября 2001 года. Как поведет себя Америка Трампа сейчас, если атакуют Литву? Недавно был инсайд, что один из действующих чиновников Минобороны США говорил, мол, мы не собираемся вступать в войну из-за какого-то там болота в Литве. Таким образом, очевидно, что Соединенные Штаты не собираются никого защищать в рамках НАТО".

В каких альянсах кроме НАТО Украина может получить надежные гарантии безопасности

Украина не должна и не будет отказываться от евроатлантической интеграции, которая закреплена на самом высоком — конституционном уровне, отмечает в разговоре с "Фокусом" политолог Дмитрий Левусь.

"Заявления Дональда Трампа о том, что Украина никогда не будет членом НАТО следует просто принимать во внимание, не более того, поскольку президенты США приходят и уходят и мировая конъюнктура безопасности тоже меняется, создаются региональные альянсы и тому подобное. Следует подчеркнуть, что во всех европоцентрических оборонных инициативах будет место для Украины. Это однозначно, потому что Украина идет туда с существенным вкладом, а не как проблема. Мы — единственная мобилизованная страна, которая ведет с РФ большой современный конфликт, который с 1945 года никто не вел. В этом смысле альтернативным выглядит альянс с Великобританией, Скандинавией, Польшей", — акцентирует политолог.

Вполне возможным, считает эксперт, также представляется построение коллективной безъядерной структуры вокруг ядерного оружия Франции и Великобритании, с чем, кстати, соглашается первая экономика Европы в лице Берлина. "История с европейским миротворческим контингентом в Украине также является одним из этапов создания такого вокруг ядерного альянса", — резюмирует Дмитрий Левусь. По мнению политолога, сейчас перспективы эффективности НАТО, учитывая позицию Белого дома, выглядят достаточно туманными для европейцев и поэтому многие страны ЕС ищут альтернативу и видят ее как раз в союзе с Украиной.

Таким образом, большинство экспертов, с которыми пообщался "Фокус", подчеркивают необходимость дальнейшего движения Украины в НАТО, несмотря на заявления Трампа. Наряду с тем аналитики акцентируют на важности альтернативной кооперации Киева с европейцами в сфере безопасности. Кстати, о европейцах. 2–4 апреля в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО, куда, как заявили в Вашингтоне, прибудет госсекретарь США Марко Рубио. По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюса, господин Рубио, среди прочего, обсудит "обеспечение длительного мира в Украине". Это будет первая встреча главных дипломатов государств – членов альянса с момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Автор статьи: Наталия Ромашова