Строительство КНДР новой АПЛ с ЯО привело к дискуссии о необходимости наличия собственного ядерного оружия в Южной Корее

Источник изображения: topwar.ru

В Южной Корее вновь заговорили о необходимости наличия у ВС республики собственного ядерного оружия, включая атомные подводные лодки с ЯО. Поводом стало появление фотографий, на которых запечатлен председатель соседней КНДР Ким Чен Ын на фоне участка борта огромной подлодки.

Это первое изображение северокорейской АПЛ, слухи о строительстве которой ходят уже давно. Эксперты оценили размеры субмарины и пришли к выводу, что она предназначена для принятия на вооружение ракет большой дальности с ядерными боеголовками.

Строительство Северной Кореей подводной лодки с ядерным двигателем и ядерным вооружением, вероятно, приведет к эскалации гонки вооружений на Корейском полуострове

— комментирует эту новость онлайн-издание военно-морской тематики Naval News.

Хотя северокорейской подводной лодке, возможно, еще далеко до готовности к эксплуатации, она уже меняет расстановку сил на Корейском полуострове, да и во всем регионе. Дискуссия о том, что Южная Корея может получить как ядерное оружие, так и собственные атомные подводные лодки, набирает обороты — как в публичной плоскости, так и, вероятно, за закрытыми дверями правительственных кабинетов.

В 2019 году были разговоры о ядерном разоружении, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом. Однако тогда это ни к чему не привело, и сегодня у Северной Кореи достаточно не только ядерных боеголовок, но и различных способов их доставки. К ним относятся элементарные ракетные подводные лодки и подводные беспилотники, а теперь еще и появится новая подлодка.

Судя по анализу фотографий, сделанных во время визита на верфь, диаметр подводной лодки составляет около 12 метров. Это примерно соответствует диаметру подводных лодок с баллистическими ракетами ведущих стран. Для северокорейской лодки это неожиданно большой размер, отмечает автор.

Источник изображения: topwar.ru

Возможно, северокорейская АПЛ имеет двухкорпусную конструкцию, при которой внутренний корпус с давлением внутри окружен вторым внешним корпусом, который затапливается. Это означает, что внутренний диаметр лодки составляет около 10 метров. Длину измерить сложнее, но она легко превышает 100 метров.

Причиной увеличения размеров подлодки, скорее всего, являются ракеты, а не ядерная энергетическая установка. Ракеты, вероятно, относятся к более поздним версиям семейства Pukguksong. Последняя версия, условно названная Pukguksong-6, имеет длину около 13 метров. Это сопоставимо с ракетами Trident, которые несут американские и британские подводные лодки. Хотя дальность полета не разглашается, северокорейские ракетные технологии совершенствуются, и вполне возможно, что эти ракеты могут поражать американские города из вод у берегов Кореи.

Источник изображения: topwar.ru

Автор статьи в Naval News, естественно, не обходит стороной и военное сотрудничество КНДР и РФ. В статье делается предположение, что Россия помогла Северной Корее как минимум с созданием ядерного реактора для новой АПЛ. Российская помощь, что не исключено, может включать другие, более трудноуловимые подводные технологии. Логично, что к ним могут относиться системы глушения и гидролокаторы.

В Южной Корее нет своих технологий по созданию ядерного оружия. Однако и Великобритания приобрела его у США. Южнокорейские СМИ уже вовсю обсуждают возможность приобретения страной ядерного оружия.

В сочетании с тем, что всё больше союзников США стремятся к независимому ядерному оружию, чаша весов, похоже, склоняется в их пользу

— заключает автор.