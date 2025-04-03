Александр Степанов — о развертывании 45-й бригады Бундесвера в Литве

Во вторник агентство DPA сообщило, что в Литве официально приступила к службе 45-я танковая бригада Бундесвера (ВС ФРГ). Бригада будет доведена до полной боеготовности к 2027 году, когда ее численность достигнет 5 тыс. служащих. Сейчас в бригаде служат 150 солдат, к концу текущего года прибудут еще около 350 военнослужащих. Основным местом базирования станет местность у полигона Руднинкай. Предполагается, что бригада будет оснащена наступательными высокоточными видами оружия, такими как реактивные системы залпового огня типа MARS II (M270 MLRS).

Милитаризация европейского пространства: Германия в авангарде

Тенденция продвижения инфраструктуры НАТО за счет развертывания дополнительных подразделений говорит о том, что контур так называемой европейской системы безопасности уже вплотную приближается к российским границам. Налицо системная работа по наращиванию конкретных боевых подразделений в российском приграничье с распределением зон ответственности между Парижем и Берлином, которые будут выступать в качестве ключевых операторов последующих процессов развертывания здесь военной инфраструктуры. Германия берет на себя ответственность за все Балтийское направление, формирует единый вектор давления на сухопутную европейскую часть Российской Федерации и создает угрозы на Балтике.

Речь также идет о формировании дополнительной логистической инфраструктуры. Известны планы создания так называемого европейского "военного Шенгена" в целях быстрой переброски войск по всей территории Европы без задержек на границах, формирования дополнительных рокадных, в том числе железнодорожных, коммуникаций для повышения связности и обеспечения возможности мобильного развертывания, а также оперативной доставки различных подразделений к российским границам. Все эти приготовления говорят о формировании Европой на восточном направлении дополнительных ударных фланговых структур, милитаризации и наращивании неконтролируемой эскалации с Берлином и Парижем в авангарде.

История повторяется. Напрашивается параллель с планами и интенсивностью продвижения вермахта к советским границам. Аналогичные процессы выстраивания подобных заслонов и формирования наступательных плацдармов очевидны. Вместе с тем можно сделать выводы о попытках формирования единой консенсусной повестки в сфере милитаризации общеевропейского пространства. А также о де-факто уже окончательном делегировании национального суверенитета странами Балтии и передаче ими своих территорий под военную инфраструктуру третьих стран.

Плацдарм диверсионной деятельности западных спецслужб

Следует также отметить, что в Литве с 2013 года действует Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности при активном участии специалистов из Германии. Они формируют повестку по потенциальному воздействию на критически значимые объекты энергетической инфраструктуры в российском приграничье. Это тоже значимый фактор усиления давления и вовлеченности немецкого разведсообщества в планирование совместных мероприятий, в том числе диверсий в российском приграничье.

Нельзя обойти вниманием и Центр кибернетических операций в Вильнюсе, который на регулярной основе проводит учения с задействованием частного технологического сектора для отработки возможных киберопераций на российском направлении. Центр также координирует кибервоздействие на критически значимую информационную инфраструктуру нашей страны в рамках ковровых DDoS-атак на финансовый, энергетический и логистический комплекс. Такие действия неоднократно фиксировались, и в целом Прибалтика выступает плацдармом наступательных киберопераций в отношении российской инфраструктуры.

Поэтому параллельно с развертыванием реальных военных подразделений можно ожидать повышения активности немецких и не только спецслужб на российском направлении в рамках координации диверсионной деятельности.