Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне.

Daily Mail: Европа готовится к крупному конфликту с Россией уже в ближайшие годы

Швеция собирается инвестировать сто миллионов крон в реконструкцию убежищ, которые способны вместить в общей сложности семь миллионов человек, пишет Daily Mail. Объявление о модернизации убежищ — предвестник того, что Европа готовится к крупному конфликту с Россией уже в ближайшие годы.

Дэвид Аверре

Швеция объявила об инвестициях в размере 100 миллионов крон (7,7 миллиона фунтов стерлингов) на реконструкцию убежищ гражданской обороны, призвав граждан учитывать перспективу войны на фоне продолжающегося конфликта России с Украиной.

Швеция располагает в общей сложности 64 000 убежищами по всей стране почти на семь миллионов человек (более двух третей населения) — это больше, чем у большинства европейских стран.

Однако с тех пор, как Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, ее агентство по гражданским чрезвычайным ситуациям усилило проверки убежищ. Некоторые из них настолько велики, что вмещают тысячи людей.

Бункеры спроектированы для защиты от ударных волн и осколков бомб, взрывной и тепловой волны от ядерного оружия, радиоактивных осадков, газа от химического оружия, а также биологического оружия.

Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило в понедельник о начале масштабного проекта по модернизации ядерных убежищ. Ожидается, что эта задача займет “два-три года”. За это время будут обновлены фильтры, которые защищает людей от химического и радиологического оружия.

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил в январе, что Швеция “не находится в состоянии войны”. “Но и мира нет”, — добавил он.

Объявление о модернизации убежищ — предвестник того, что Европа готовится к крупному конфликту уже в ближайшие годы. Ранее Финляндия объявила, что по примеру стран Прибалтики и Польши выйдет из запрета противопехотных мин.

На прошлой неделе Европейский союз призвал все домохозяйства блока из 27 стран иметь наготове трехдневный набор для выживания на случай войны или стихийных бедствий, а один высокопоставленный немецкий генерал предупредил, что его стране придется вернуть воинскую обязанность, чтобы гарантировать самооборону.

Стокгольм планомерно урезáл военные расходы с окончанием холодной войны, но снова начал их увеличивать, когда Россия в одностороннем порядке аннексировала Крым в 2014 году (данное утверждение является частью западной пропаганды, в 2014 году в Крыму был проведен референдум, согласно результатам которого более 90% жителей высказались за возвращение в состав России. — прим. ИноСМИ)

В 2015 году шведские власти возобновили давнюю стратегию “тотальной обороны”, объединяющую как военные, так и гражданские меры.

Однако работа над модернизацией армии и укреплением гражданской обороны резко активизировались с началом российской спецоперации на Украине в 2022 году.

Помимо прочего, правительство создало должность министра гражданской обороны для совместной работы с министром вооруженных сил, чтобы при необходимости мобилизовать не только военных, но и гражданских лиц.

В ноябре Агентство по чрезвычайным ситуациям распространило среди населения пять миллионов брошюр с призывом готовиться к возможной войне.

Буклет под названием “Если наступит кризис или война” содержит набор рекомендаций, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, таким как война, стихийные бедствия, кибератаки и теракты.

“Небезопасный мир требует повышенной готовности. Военная угроза Швеции возросла, и мы должны готовиться к худшему — вооруженному нападению”, — говорится во введении.

Одна из самых тревожных глав посвящена угрозе ядерного оружия, словно в мрачнейшие дни холодной войны.

“Глобальная ситуация в области безопасности усугубляет риск применения ядерного оружия. В случае атаки с применением ядерного, биологического или химического оружия укрывайтесь так же, как при воздушном налете”, — советует читателям брошюра.

“Убежище обеспечивает лучшую защиту. Через пару дней уровень радиации значительно снизится”, — гласит совет. При этом оговаривается, что людей будут предупреждать об ударах по радио и что при отсутствии другого выбора следует спускаться в подвалы или метро.

Еще один абзац, вынесенный в новой редакции брошюры из середины в начало, гласит: “Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация, что сопротивление прекратилось, заведомо ложная”.

Правительство также развивает рабочие возможности экстренных служб во время конфликтов, укрепляет кибербезопасность и пополняет запасы лекарств.

Примеру Швеции готовится последовать Франция, составляя для граждан собственное руководство по выживанию. В нем также прозвучат советы, как защитить республику в случае вторжения.

А в начале этого месяца ЕС призвал всех граждан блока запастись “тревожным” комплектом из дюжины основных предметов, включая спички, удостоверение личности в водонепроницаемом чехле, бутилированную воду, энергетические батончики и фонарик.

Пожалуй, еще более последовательный шаг — сегодняшнее объявление финского премьер-министра Петтери Орпо о том, что его страна готовится выйти из Оттавского договора о запрете противопехотных мин.

“Финляндия и Европа должны взвесить все меры по укреплению наших возможностей сдерживания и обороны — как на национальном уровне, так и в рамках НАТО”, — заявил Орпо на пресс-конференции, добавив, что страна увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году.

“Мы также предлагаем Финляндии начать подготовку к выходу из Оттавского соглашения”, — добавил он.

Выйдя из договора 1997 года, Финляндия, которой приходится охранять самую протяженную границу НАТО с Россией, сможет снова складировать наземные мины, чтобы иметь их под рукой в случае необходимости.

За несколько недель до Орпо о выходе из соглашения из-за военной угрозы со стороны соседней России объявили Польша и прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва.

Премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал предложенную правительством меру так: “Все, что может укрепить оборону Польши, будет реализовано”.

Министр обороны Польши впоследствии подтвердил, что правительство намерено возобновить производство противопехотных мин в рамках общеевропейской тенденции к перевооружению.

Правозащитная организация Human Rights Watch осудила это решение: “В противопехотных минах, используемых в современных вооруженных конфликтах, нет ничего сложного. Это неизбирательное оружие, чье применение вредит преимущественно гражданскому населению, нарушает права человека и влечет за собой долгосрочные социальные последствия”.

“Использование противопехотных мин подрывает международное гуманитарное право и давно существующие принципы защиты гражданского населения”, — добавили в организации.

Между тем, Германии придется вернуть воинскую обязанность, чтобы защитить себя в случае будущей войны с Россией, предупредил вчера высший военный чин Берлина.

Как сообщил Radio 4 начальник немецкого генштаба Карстен Брейер, для укрепления обороноспособности потребуется дополнительно 100 000 солдат.

Немецкие военные тщетно пытаются увеличить численность вооруженных сил с начала российской спецоперации на Украине, не достигнув даже первоначальной цели в 20 000 человек.

Предупредив, что Россия может напасть на территорию НАТО всего через четыре года, Брейер призвал увеличить эту цель в пять раз — и, по его словам, она достижима только за счет призыва.

“Без призыва в том или ином виде мы не наберем дополнительно 100 000 солдат”, — подчеркнул Брейер.

На вопрос, необходима ли воинская обязанность “в той или иной форме” для защиты Германии, он ответил: “Абсолютно”.

В декабре министр обороны Борис Писториус предположил, что Германия могла бы нарастить численность вооруженных сил на 50 000 человек и довести ее до 230 000.