Курс Европы на противостояние с Россией взорвет ее изнутри (El País, Испания)

El País: Европе угрожает не Россия, а взрыв внутренних противоречий

Милитаризация Европы под лживым предлогом "российской угрозы" ударит по благосостоянию граждан и еще больше усилит позиции правых евроскептиков, которые и так находятся на подъеме, пишет El País. А их приход к власти в ключевых странах ЕС поставит крест на будущем союза.

Игнасио Санчес-Куэнка (Ignacio Sánchez-Cuenca)

Новый президентский срок Дональда Трампа перевернул мир с ног на голову. На данный момент произошли три главных изменения. Первое – это новая политика протекционизма. Мы наблюдаем раннюю стадию тарифной войны, которая будет губительна для всех сторон.

Второе – это отказ США от многостороннего подхода. Презрение и враждебность новой администрации Трампа к своим европейским союзникам, а также к международным организациям очевидны.

Третье – это новая позиция Америки в отношении украинского конфликта. От щедрой поддержки Украины США перешли к стремлению заключить мирное соглашение, в котором, видимо, выиграет Россия. Такой поворот после президентства Джо Байдена застал Европу врасплох.

В свете этих событий в Европе существует два совершенно разных подхода. Один из них, доминирующий, основан прежде всего на идее перевооружения. Но есть и другой подход, о котором говорят меньше. Хотя эти подходы не являются взаимоисключающими, они движутся в разных направлениях.

Согласно доминирующему мнению, Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника. Со времен холодной войны западные страны понимали, что в случае ухудшения международной обстановки и возникновения серьезного конфликта, напрямую затрагивающего Европу, США выступят в качестве сверхдержавы-защитника. В обмен на эту безопасность Европа не сильно возражала против военных авантюр США (например, в Афганистане или Ираке) и не подвергала серьезной критике безоговорочную поддержку Израиля со стороны США.

Теперь эти соображения остались в прошлом. Не совсем понятно, действует ли до сих пор НАТО как реальный альянс. Мы не знаем, какой будет реакция США в случае атаки России на одну из стран Прибалтики. К тому же Трамп угрожает аннексировать Гренландию, которая принадлежит стране-участнице НАТО, каким-то (пока не ясным) способом.

В этих условиях для Европы нет ничего более разумного, чем стремление к стратегической независимости. Пришло время избавиться от многолетней зависимости от США. Европейскому союзу пришла пора повзрослеть. Это означает создание новой модели безопасности без старого американского друга. Европейские страны должны принять участие в создании такой модели, увеличив расходы на оборону. При этой стратегии у нас нет иного выбора, кроме как перевооружиться до уровня, который сможет удержать Россию от атаки на другие страны.

В своих предыдущих статьях я пытался доказать, что российская угроза не так уж серьезна, что ее преувеличивают, чтобы сгладить общественное недовольство, которое может возникнуть в связи с предложением о перевооружении. Чтобы не повторяться, отмечу кратко: по моему мнению, у России нет ни стремления, ни ресурсов для вторжения в Восточную Европу.

Теперь я хотел бы отметить, что даже если бы Россия действительно представляла угрозу для Европы – что, повторяю, нельзя утверждать с полным основанием, – даже в этом случае существуют другие способы решения проблемы, которые зависят, в конечном счете, от несколько иного мнения о значении президентства Трампа для Европы.

Согласно этому мнению, глубокий сдвиг в международных отношениях является следствием победы на выборах в самой могущественной стране мира лидера с явными авторитарными наклонностями. Внутренний кризис НАТО – это не результат глубоких изменений в соотношении сил среди стран, а политическое решение президента США, который нарушает многие соглашения, действовавшие в период после Второй мировой войны. Решение Трампа разорвать связи с Европой – не единичный случай, а часть более масштабного политического проекта, первые проявления которого не оставляют сомнений в его реакционном и авторитарном характере: чистки в администрации и спецслужбах, преследование иммигрантов, нападки на научное сообщество страны, безоговорочная поддержка геноцида, совершаемого Израилем, ограничение свободы слова под предлогом антисемитизма и противоречия с судебной системой.

Не может ли нечто подобное произойти в Европе в ближайшем будущем? Количество ультраправых сил уже давно растет, и победа Трампа только укрепила их. Нельзя полностью исключать, что через несколько лет Марин Ле Пен (или тот, кто придет ей на смену) возглавит Францию, Мелони останется на посту премьер-министра Италии, а Алиса Вайдель войдет в коалиционное правительство Германии. Если это произойдет, ЕС, скорее всего, распадется или превратится в союз, далекий от своих первоначальных целей.

На мой взгляд, самая большая угроза существованию ЕС исходит не от России, а от неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил. Предположим, все страны соглашаются и быстро увеличивают военные расходы, ЕС следует модели стратегической независимости, но во Франции, Германии, Италии (и, возможно, Испании) к власти приходят лидеры, подобные упомянутым выше. Какую пользу принесет нам стратегическая независимость в таких условиях? Мы окажемся в таком же незавидном положении, в каком сейчас оказалось американское общество.

Приоритетом должно стать предотвращение авторитаризма новых правых. Это не означает, что нужно забыть о проблеме с Россией. Однако разве не разумно стремиться к мирному и дружественному сосуществованию с Россией с гарантией нейтралитета Украины (подобно тому, как это было сделано с Австрией во время холодной войны), и таким образом направить всю политическую энергию на поиск мер и заключение соглашений, которые уменьшат внутреннюю угрозу реакционного регресса? Цель, которой хотят добиться многие политики и большая часть европейских спецслужб, а именно уход России с занятых ею территорий, на данном этапе невозможна. Это не только чрезвычайно дорого в человеческом и экономическом плане, но и чревато более масштабным конфликтом в будущем с непредсказуемыми последствиями (ведь Россия остается крупной ядерной державой).

Более того, в настоящее время нет достаточного единодушия в отношении того, чтобы отправить тысячи европейцев умирать на украинском фронте. Давайте стремиться к сдерживанию России и стараться направить экономическую и социальную политику на ослабление опасности авторитаризма. В политическом плане необходимо убедить либеральных и консервативных правых пресекать авторитарные правые силы на начальном этапе, а в экономическом – инвестировать средства, чтобы снять часть недовольства, которое побуждает многих граждан поддерживать правых.

Самое худшее, что может с нами случиться, — это то, что европейские страны покатятся по наклонной подобно США. Я считаю, что в среднесрочной перспективе крен в сторону авторитаризма в ЕС более вероятен, чем вступление русских танков в Варшаву. Однако вместо того, чтобы объединиться для предотвращения такого крена, правящие элиты направляют все усилия на обеспечение безопасности, как будто существует неминуемая внешняя угроза. Между тем куда более серьезной опасностью является заражение Европы трампизмом.

Комментарии читателей:

Хесус Гонсалес

Из-за перевооружения за счет демонтажа государств всеобщего благосостояния недовольство будет расти, и ультраправые станут большинством в Европе. Это и станет концом ЕС.

Хосе Кабрера

Явное противоречие в общественном мнении Европы: необходимость наращивать военную мощь, чтобы иметь влияние в мире, и в то же время попытки избежать агрессивной и милитаристской позиции. Перевооружение невозможно без европейского военного союза, а это противоречит самосознанию европейских народов.

Любые военные действия на Украине под руководством Франции и Великобритании – это возвращение к политике колониализма, как было во время оккупации Суэцкого канала в 1956 году. Эти попытки обречены на такой же провал, как и тогда.

Эдуардо Соррилья

Меня беспокоит идеологическая направленность людей, которые идут в вооруженные силы. Если нам придется увеличить их число, боюсь, вокруг будут одни ультраправые.

Эухенио Р

Ха-ха-ха... Нас пытаются пугать ультраправыми.

Эти бандиты у власти в Европе не знают, что еще придумать. Они разрушили за 10 лет все, что было построено за предыдущие 50, и оставили нам в наследство проблемы еще на 50 лет... Если кто-то сможет это потянуть.

Мигель Асенсио

Недавно избранный состав Европейской комиссии, главенство фон дер Ляйен и появление Каллас не внушают особых надежд. Санкции против России нанесли ущерб европейской экономике. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию и попытаться нормализовать отношения с Россией, ЕС продолжает совершать ошибку и делает ставку на военное перевооружение для возрождения экономики. Если единственная альтернатива, которую может предложить ЕС, – это стать военной державой, то это приведет к дальнейшему росту ультраправых сил, которые никогда особо не уважали европейские институты.