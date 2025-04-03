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Военное обозрение

На фоне нарастающих угроз: Дания «в ускоренном порядке» закупит 25 новых кораблей для своих ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Дания объявила о масштабной модернизации своих ВМС на фоне растущих геополитических угроз и изменений в системе международной безопасности, пишет портал Baird Maritime.

В материале говорится, что министр обороны страны Трольс Лунд Поульсен представил долгосрочный план развития Королевского военно-морского флота, который предусматривает закупку новых кораблей, развитие беспилотных систем и усиление защиты критической подводной инфраструктуры.

По словам датского чиновника, современная морская обстановка стала значительно сложнее из-за технологического прогресса и возросшей угрозы «агрессивных действий» со стороны России. Он подчеркнул, что новый план направлен на решение как текущих, так и будущих вызовов.

В ближайшие месяцы документ будет доработан, после чего станет основой для принятия решений о расширении флота.

В рамках программы правительство Дании планирует срочно закупить оборудование для мониторинга подводной инфраструктуры, а также запустить разработку дронов и других беспилотных систем. Кроме того, ВМС страны в ускоренном порядке получат 21 новый корабль и четыре судна двойного назначения, способные как бороться с разливами нефти, так и выполнять военные задачи, включая морскую разведку и минирование.

Министр по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям Торстен Шак Педерсен отметил, что действующие боевые единицы устарели и требуют замены. По его словам, новые корабли не только усилят экологическую безопасность, но и внесут вклад в оборону страны, учитывая текущую геополитическую ситуацию.

В то же время, как пишут авторы статьи, особое внимание в документе уделено ускоренному выполнению обязательств перед НАТО и обеспечению безопасности морских поставок.

Параллельно правительство начинает работу над проектом по приобретению кораблей следующего поколения, включая новые фрегаты. Со слов Поульсена, действующие датские фрегаты останутся в строю ещё около десяти лет, однако уже сейчас необходимо готовить почву для их будущей замены.

Стоит отметить, что, говоря об угрозе «агрессивных действий» со стороны РФ, датские чиновники обошли стороной США. При этом именно американская администрация угрожает Дании силой отобрать Гренландию.

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