Германия планирует выделить Украине более 11 млрд. евро военной помощи до 2029 года

ЦАМТО, 2 апреля. Германия выделит Украине еще более 11 млрд. евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 млрд. евро в этом году, заявила 1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что А.Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине.

"Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд. евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 млрд. евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", – сказала А.Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД Германии.