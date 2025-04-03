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ЦАМТО

Германия планирует выделить Украине более 11 млрд. евро военной помощи до 2029 года

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

ЦАМТО, 2 апреля. Германия выделит Украине еще более 11 млрд. евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 млрд. евро в этом году, заявила 1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что А.Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине.

"Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд. евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 млрд. евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", – сказала А.Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД Германии.

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Германия
Украина
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