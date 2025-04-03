Еще одна авианосная группировка США прибудет на Ближний Восток для регионального сдерживания - Пентагон

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны США перебрасывает в зону ответственности Центрального военного командования (CENTCOM) авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"После завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson прибудет в зону CENTCOM для продолжения содействию региональной стабильности, сдерживания агрессии и защиты региональных торговых путей", - говорится в распространенном заявлении Парнелла.

Он отметил, что для выполнения этих задачи и "в соответствии с указаниями президента о достижении мира с помощью силы" по приказу министра обороны в регионе остается авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry S. Truman.

В зону ответственности Центрального военного командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азии.

В заявлении говорится, что кроме того, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Nimitz "начала развертывание в западной части Тихого океана, чтобы сохранить наше преимущество в боевых действиях в Индо-Тихоокеанском регионе".

В дополнение к этому министр обороны распорядился разместить в регионе дополнительные эскадрильи ВВС, "которые еще больше укрепят наши возможности по поддержке обороны с воздуха".

США "по-прежнему привержены региональной безопасности в зоне Центрального командования и готовы отреагировать на действия любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося расширить или обострить конфликт в регионе", заявил Парнелл.