"Все люди и вся техника": офицер ВСУ заявил о катастрофе в Курской области

Офицер ВСУ Козел: вторжение в Курскую область стало провалом для Украины

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вторжение в Курскую область стало провалом украинской армии, признал бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью "5 каналу".

"Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца", — заявил он.

По словам офицера, киевский режим мог получить краткосрочные политические дивиденды в случае быстрого выхода ВСУ с этой территории. Вместо этого, отметил он, украинская армия потеряла большое количество личного состава и техники, при этом не только не добившись хотя бы каких-то результатов в Курской области, но и ослабив свои позиции в Донбассе.

"Номер один по обеспечению боевых действий была Курщина. То есть все люди в основном, вся техника шли куда? На курское направление. А за счет этого что у нас страдало? Весь восточный фронт", — пожаловался он.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.