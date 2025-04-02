Войти
РИА Новости

"Все люди и вся техника": офицер ВСУ заявил о катастрофе в Курской области

177
0
0
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Офицер ВСУ Козел: вторжение в Курскую область стало провалом для Украины

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вторжение в Курскую область стало провалом украинской армии, признал бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью "5 каналу".

"Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца", — заявил он.

По словам офицера, киевский режим мог получить краткосрочные политические дивиденды в случае быстрого выхода ВСУ с этой территории. Вместо этого, отметил он, украинская армия потеряла большое количество личного состава и техники, при этом не только не добившись хотя бы каких-то результатов в Курской области, но и ослабив свои позиции в Донбассе.

"Номер один по обеспечению боевых действий была Курщина. То есть все люди в основном, вся техника шли куда? На курское направление. А за счет этого что у нас страдало? Весь восточный фронт", — пожаловался он.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 02:23
Ответ на "Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова"
  • 02.04 01:38
  • 8280
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 01:26
  • 0
Ответ на "Армения отказалась от финансирования ОДКБ"
  • 02.04 00:10
  • 2
Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова
  • 02.04 00:10
  • 5
Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
  • 01.04 23:09
  • 1
На верфи HII спущен на воду эсминец DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"
  • 01.04 22:38
  • 1
У Китая есть веские причины не отправлять миротворцев на Украину (South China Morning Post, Гонконг)
  • 01.04 22:31
  • 177
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.04 21:40
  • 0
Ответ на "На Западе ужаснулись поступившей информации из Курской области"
  • 01.04 20:42
  • 5
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 01.04 20:29
  • 0
Ответ на "На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах"
  • 01.04 19:47
  • 2
Самолёт Boeing F-47 выбран в конкурсе ВВС США на истребитель шестого поколения по программе NGAD
  • 01.04 19:16
  • 1
На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах
  • 01.04 19:13
  • 1
Антидроновое оружие проекта "Посох" будет работать в невидимом глазу диапазоне
  • 01.04 19:09
  • 1
Названы преимущества Су-35