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ТАСС

РФ передала США перечень нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС, архив

Его также направили представителям России в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали "на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти", отметил глава МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на атаки по энергообъектам, сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", - сказал он. 

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