Трамп поумерил критику в адрес Путина и возобновил нападки на Украину (Bloomberg, США)

BLoomberg: Трамп отступился от критики Путина и возобновил нападки на Зеленского

Трамп отступился от критики в адрес Путина и вместо этого снова обвинил Украину в попытке пересмотреть условия экономической сделки с США, пишет BLoomberg. Трамп спешит "заключить сделку", но в Москве дали понять, что это очень сложный процесс. Отступать от своих требований Путин не намерен.

Президент Дональд Трамп отступился от критики в адрес президента России Владимира Путина и вместо этого снова обвинил Украину в попытке пересмотреть условия экономической сделки с США.

Лидер США спешит достичь соглашения о прекращении огня на Украине, пока не истекли его первые сто дней в должности. Разочарованный проволочками, он раскритиковал Путина на минувших выходных. Однако уже в понедельник Трамп снова излил свой гнев на Владимира Зеленского.

Эта непоследовательность ввергла мир в геополитический шок накануне объявления Трампа о масштабных пошлинах 2 апреля и продемонстрировала желание США поскорее заключить временное перемирие между Россией и Украиной после более трех лет путинской спецоперации.

В ходе избирательной кампании Трамп клялся положить конец конфликту за 24 часа после вступления в должность, но вскоре обнаружил, что Россия — жесткий переговорщик и намерена выбить у США как можно больше уступок, воспользовавшись нетерпением Трампа и стремлением достичь соглашения как можно скорее. В воскресенье Трамп заявил телеканалу NBC, что “зол” на Путина.

Это заметная смена тона, поскольку доселе Трамп Путиным лишь восхищался. Многие задались вопросом, не познакомится ли Россия после этого с “кнутом” Трампа на переговорах. Кремль отреагировал спокойно, и уже через день Трамп сбавил обороты.

“Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца, и я считаю, что он так и сделает, — заявил Трамп о Путине в понедельник из Овального кабинета. — Я не хочу облагать его нефть вторичными пошлинами, но, знаете, думаю, что я пойду на это, если решу, что он не идет навстречу”.

Вместо этого Трамп снова излил свой гнев на свою привычную мишень — Зеленского — заявив, что читал в новостях, что Киев якобы намерен пересмотреть условия партнерства по разработке украинских недр.

“Я слышал, что теперь они говорят, что подпишут соглашение только если вступят в НАТО или что-то в этом роде”, — сказал Трамп. Ранее президент заявил, что членство в военном альянсе никогда не обсуждалось и заведомо исключено из-за позиции России.

В действительности же Украина запросила у США помощи при вступлении в Европейский союз, а не в НАТО, и обещания увеличить инвестиции в страну.

Россия — один из трех крупнейших мировых производителей нефти, и любая попытка США покарать третьи страны за покупку ее продукции чревата далеко идущими последствиями для всего нефтяного рынка — в том числе за счет скачка инфляции в США.

Уже на фоне одних лишь резких высказываний Трампа в адрес Путина нефть в понедельник подорожала. Американский эталон West Texas Intermediate взлетел в понедельник вечером до отметки в 71,48 долларов — намного выше диапазона в районе 65 долларов, который Трамп чествовал как свое достижение еще в начале месяца.

Трамп уже намекал на ухудшение отношений между США и Россией из-за проволочек на переговорах о прекращении огня и ранее выражал обеспокоенность тем, что Москва сознательно тянет время.

Последняя вспышка гнева американского президента последовала за комментариями Путина в прошлую пятницу. Российский лидер косвенно усомнился в легитимности Зеленского, предложив ООН взять на себя управление Украиной при временным правительстве под эгидой США и, возможно, некоторых европейских стран.

“Он должен заключить с ним соглашение, нравится он ему или нет, — отрезал Трамп журналистам в воскресенье о Путине. — Поэтому мне это не понравилось. Но я думаю, что все будет хорошо”.

Трамп сообщил NBC, что они с Путиным планируют снова переговорить уже на этой неделе. Кремль в понедельник заявил, что Путин по-прежнему открыт для контактов с Трампом. Однако пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что пока никаких звонков не запланировано.

Последний из обнародованных телефонных разговоров между двумя лидерами состоялся ранее в марте, когда Путин отмел предложенное Трампом тридцатидневное прекращение огня. Вместо этого Путин согласился лишь ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, потребовав, чтобы США и другие страны прекратили снабжать Киев оружием и разведданными.

После последующих переговоров, проведенных отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии, США заявили, что страны договорились о временном прекращении огня в Черном море. Но если Украина заявила о готовности соблюдать прекращение огня безо всяких оговорок, то Россия выдвинула предварительные условия, включая смягчение санкций.

Угроза вторичных пошлин — это новшество Трампа для экономического нажима на другие страны. Ранее он пригрозил пошлинами странам за покупку нефти у Венесуэлы в попытке пресечь ее торговлю.

Статья написана при участии Дженнифер Длуги

Автор: Кейт Салливан (Kate Sullivan)