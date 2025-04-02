Войти
Военное обозрение

«Арена-М» делает успехи: в британской прессе заметили развёртывание в войсках комплекса активной защиты

166
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В британской прессе фиксируют начало заметных поставок в войска комплекса активной защиты «Арена-М», обратив внимание на его многочисленные появления в фото- и видеоматериалах в последнее время.

Судя по всему, Россия добилась прогресса в развёртывании КАЗ «Арена-М». Если удастся сохранить эту тенденцию и добиться массовых поставок, то эта система значительно повысит выживаемость российских танков, воюющих на Украине

- говорится в издании Calibre Defence.

На днях «Рособоронэкспорт» опубликовал видео, на котором показан перехват «Ареной-М» противотанковой ракеты. Причем ПТУР подлетала к ОБТ сверху под большим углом, в отличие от предыдущих роликов, где ракеты заходили по горизонтали.

Это говорит о том, что система способна защитить танки от некоторых наиболее мощных западных ПТРК, таких как FGM-148 Javelin и NLAW

- отмечается в издании.

По словам автора, судя по всему, российская оборонная промышленность переживает подъём, что в итоге может привести к широкому внедрению КАЗ в войска:

«Арена-М» делает успехи.

Однако, как он полагает, оборонка РФ до сих пор не обратила должного внимания на оснащение войск средствами борьбы с минными полями, которые используются ВСУ для замедления движения техники с целью её поражения FPV-дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 02:23
Ответ на "Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова"
  • 02.04 01:38
  • 8280
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 01:26
  • 0
Ответ на "Армения отказалась от финансирования ОДКБ"
  • 02.04 00:10
  • 2
Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова
  • 02.04 00:10
  • 5
Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
  • 01.04 23:09
  • 1
На верфи HII спущен на воду эсминец DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"
  • 01.04 22:38
  • 1
У Китая есть веские причины не отправлять миротворцев на Украину (South China Morning Post, Гонконг)
  • 01.04 22:31
  • 177
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.04 21:40
  • 0
Ответ на "На Западе ужаснулись поступившей информации из Курской области"
  • 01.04 20:42
  • 5
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 01.04 20:29
  • 0
Ответ на "На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах"
  • 01.04 19:47
  • 2
Самолёт Boeing F-47 выбран в конкурсе ВВС США на истребитель шестого поколения по программе NGAD
  • 01.04 19:16
  • 1
На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах
  • 01.04 19:13
  • 1
Антидроновое оружие проекта "Посох" будет работать в невидимом глазу диапазоне
  • 01.04 19:09
  • 1
Названы преимущества Су-35