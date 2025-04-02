«Арена-М» делает успехи: в британской прессе заметили развёртывание в войсках комплекса активной защиты

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В британской прессе фиксируют начало заметных поставок в войска комплекса активной защиты «Арена-М», обратив внимание на его многочисленные появления в фото- и видеоматериалах в последнее время.

Судя по всему, Россия добилась прогресса в развёртывании КАЗ «Арена-М». Если удастся сохранить эту тенденцию и добиться массовых поставок, то эта система значительно повысит выживаемость российских танков, воюющих на Украине

- говорится в издании Calibre Defence.

На днях «Рособоронэкспорт» опубликовал видео, на котором показан перехват «Ареной-М» противотанковой ракеты. Причем ПТУР подлетала к ОБТ сверху под большим углом, в отличие от предыдущих роликов, где ракеты заходили по горизонтали.

Это говорит о том, что система способна защитить танки от некоторых наиболее мощных западных ПТРК, таких как FGM-148 Javelin и NLAW

- отмечается в издании.

По словам автора, судя по всему, российская оборонная промышленность переживает подъём, что в итоге может привести к широкому внедрению КАЗ в войска:

«Арена-М» делает успехи.

Однако, как он полагает, оборонка РФ до сих пор не обратила должного внимания на оснащение войск средствами борьбы с минными полями, которые используются ВСУ для замедления движения техники с целью её поражения FPV-дронами.