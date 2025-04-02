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Интерфакс-АВН

МИД РФ заявил, что в Москве серьезно воспринимают предлагаемые Вашингтоном решения украинского конфликта

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С.Рябков
С.Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пока не слышала от администрации США сигналов Киеву о прекращении конфликта на Украине, но серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном решения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не слышали от (президента США Дональда) Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, отсутствие в американских предложениях решения первопричин конфликта "надо преодолевать".

"Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - сказал замминистра.

Рябков заявил, что у России есть "глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался, в том числе, переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде".

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Россия
США
Украина
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