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Военное обозрение

Поразил зависший беспилотник: Израиль показал работу нового комплекса Typhoon 30

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Источник изображения: topwar.ru

31 марта израильская компания Rafael объявила об успешном завершении испытаний усовершенствованной модификации дистанционно управляемой боевой станции Typhoon 30. Видео с её работой, снятое в феврале, показано в сети.

Испытание подтвердило превосходные возможности системы по борьбе с БПЛА, продемонстрировав точное поражение воздушных угроз

- утверждает разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Typhoon 30 состоит из автоматической пушки Mk44 Bushmaster II от Northrop Grumman (БК 200 снарядов), стреляющей боеприпасами 30×173 мм; набора электронно-оптического оборудования (дневные/ночные камеры и тепловизор в составе комплекса iSea-25 от CONTROP, автоматические средства коррекции огня); РЛС MHR RPS-42 от RADA. Всё это установлено на 20-футовую платформу.

Изначально комплекс Typhoon 30 был создан в качестве средства ПВО кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

Он обеспечивает непревзойдённую защиту по периметру корабля

- заявляют в Rafael.

Вероятно, что его усовершенствованная версия, специализирующаяся на борьбе с дронами, также пойдёт на вооружение флота, хотя теоретически возможно использование системы и наземными силами.

Со своей стороны отметим, что на кадрах отчётливо видно: БПЛА намеренно завис в воздухе и после нескольких промахов оператор всё же смог по нему попасть.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Northrop Grumman
Rafael
Проекты
БПЛА
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