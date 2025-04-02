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ЦАМТО

Владимир Путин подписал закон об уточнении функций и полномочий госкорпорации "Ростех"

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет функции и полномочия госкорпорации "Ростех", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон предоставляет корпорации право осуществлять компенсацию расходов членов наблюдательного совета "Ростеха", непосредственно связанных с их участием в работе этого совета. Состав таких расходов и порядок осуществления их компенсации будут определяться правительством РФ.

"Ростех" также теперь вправе организовывать профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование своих работников и организаций корпорации.

Законом уточняется, что в состав наблюдательного совета корпорации не входят, а "могут входить два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации)". Сейчас в состав набсовета корпорации входят по четыре представителя президента и правительства РФ, два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации) и гендиректор "Ростеха".

Кроме того, теперь на "Ростех" не распространяются отдельные положения статьи 32 закона "О некоммерческих организациях", регламентирующие порядок осуществления контроля за деятельностью НКО.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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