Американские бомбардировщики B-2 Spirit не смогли уничтожить подземный ракетный комплекс хуситов с помощью противобункерных бомб

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В американской прессе начала появляться весьма занимательная информация о бомбардировках объектов йеменских повстанцев-хуситов силами авиации США. В частности, американское издание Wall Street Journal сообщает, что задействованные для атаки американские бомбардировщики-«невидимки» B-2 Spirit оказались не способны уничтожить подземный ракетный комплекс группировки «Ансарулла» ударами противобункерных авиабомб.

В частности, сообщается, что, судя по полученным изданием спутниковых изображениям, можно убедиться, что на месте атаки ведется строительство новых входов взамен уничтоженных, что свидетельствует о крайне низкой эффективности попыток американцев разрушить объект повстанцев и вывести его из эксплуатации.

Для бомбардировок Йемена ВВС США задействовали стратегические бомбардировщики B-2А, базирующиеся на авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. В-2 сбросили на цели авиабомбы GBU-57, являющиеся самыми мощными из американских противобункерных боеприпасов. Однако американцам так и не удалось уничтожить ракетные вооружения хуситов.

Вероятнее всего, использование бомбардировщиков В-2 едва ли позволит существенно увеличить ущерб, наносимый США хуситам. Применение «стратегов», вероятнее всего, является своеобразной попыткой продемонстрировать силу на виду у Ирана. Кроме того, не исключено, что ВВС США проводят в Йемене практическую отработку возможных будущих ударов по Исламской Республике.