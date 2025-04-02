Войти
Военное обозрение

Американские бомбардировщики B-2 Spirit не смогли уничтожить подземный ракетный комплекс хуситов с помощью противобункерных бомб

156
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе начала появляться весьма занимательная информация о бомбардировках объектов йеменских повстанцев-хуситов силами авиации США. В частности, американское издание Wall Street Journal сообщает, что задействованные для атаки американские бомбардировщики-«невидимки» B-2 Spirit оказались не способны уничтожить подземный ракетный комплекс группировки «Ансарулла» ударами противобункерных авиабомб.

В частности, сообщается, что, судя по полученным изданием спутниковых изображениям, можно убедиться, что на месте атаки ведется строительство новых входов взамен уничтоженных, что свидетельствует о крайне низкой эффективности попыток американцев разрушить объект повстанцев и вывести его из эксплуатации.

Для бомбардировок Йемена ВВС США задействовали стратегические бомбардировщики B-2А, базирующиеся на авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. В-2 сбросили на цели авиабомбы GBU-57, являющиеся самыми мощными из американских противобункерных боеприпасов. Однако американцам так и не удалось уничтожить ракетные вооружения хуситов.

Вероятнее всего, использование бомбардировщиков В-2 едва ли позволит существенно увеличить ущерб, наносимый США хуситам. Применение «стратегов», вероятнее всего, является своеобразной попыткой продемонстрировать силу на виду у Ирана. Кроме того, не исключено, что ВВС США проводят в Йемене практическую отработку возможных будущих ударов по Исламской Республике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Йемен
США
Продукция
B-2 Spirit
GBU-57
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 02:23
Ответ на "Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова"
  • 02.04 01:38
  • 8280
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 01:26
  • 0
Ответ на "Армения отказалась от финансирования ОДКБ"
  • 02.04 00:10
  • 2
Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова
  • 02.04 00:10
  • 5
Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
  • 01.04 23:09
  • 1
На верфи HII спущен на воду эсминец DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"
  • 01.04 22:38
  • 1
У Китая есть веские причины не отправлять миротворцев на Украину (South China Morning Post, Гонконг)
  • 01.04 22:31
  • 177
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.04 21:40
  • 0
Ответ на "На Западе ужаснулись поступившей информации из Курской области"
  • 01.04 20:42
  • 5
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 01.04 20:29
  • 0
Ответ на "На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах"
  • 01.04 19:47
  • 2
Самолёт Boeing F-47 выбран в конкурсе ВВС США на истребитель шестого поколения по программе NGAD
  • 01.04 19:16
  • 1
На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах
  • 01.04 19:13
  • 1
Антидроновое оружие проекта "Посох" будет работать в невидимом глазу диапазоне
  • 01.04 19:09
  • 1
Названы преимущества Су-35