«Мы стали первыми в мире»: названы сроки начала эксплуатации лазерного комплекса Iron Beam израильского производства

Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания Rafael находится на финальном этапе создания лазерного комплекса Iron Beam, предназначенного для усиления ПВО страны.

Мы стали первой компанией в мире, которая представила рабочий лазерный продукт такого рода. Несмотря на все трудности, мы выполняем свои обязательства. Это значительное достижение мирового уровня

- дало свои пояснения руководство Rafael изданию Globes.

Были названы и сроки начала эксплуатации системы: поставка первого комплекса ЦАХАЛ запланирована на текущий год.

Iron Beam («Железный луч») предназначен для дополнения существующих оборонных платформ, таких как Iron Dome («Железный купол»), и имеет значительное преимущество по затратам при использовании оружия. В то время как стоимость каждого перехвата «Железным куполом» оценивается примерно в $30 тыс., у «Железного луча» она составляет $1 тыс.

Источник изображения: topwar.ru

Первый заказ израильской армии на Iron Beam был размещён в октябре 2024 года стоимостью около $200 млн. В первую очередь комплекс планируется использовать для противодействия вражеским беспилотникам.

Действуя со скоростью света, Iron Beam имеет неограниченный боезапас, почти нулевые затраты на перехват и наносит минимальный сопутствующий ущерб

- заявляют в Rafael.

Со своей стороны отметим, что Iron Beam станет далеко не первым боевым лазерным комплексом, поступившим в войска. Так, российский «Пересвет» находится на вооружении ещё с 2017 года. Причём по сравнению с израильской системой он является мобильным и сопровождает технику РВСН, состоя на оснащении целого ряда ракетных соединений.