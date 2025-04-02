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ЦАМТО

Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич

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Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 1 апреля. Сербия и Венгрия конкретизировали стратегическое сотрудничество в сфере обороны в 2025 году, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Сербии Александр Вучич.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией.

"Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Документом, который подписали два министра, конкретизируется соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году", – заявил А.Вучич на брифинге. Он уточнил, что МО Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор число – 79 совместных мероприятий, в том числе маневров, а в 2023 их было 48.

"И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, этот вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер Виктор Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны", – цитирует "РИА Новости" А.Вучича.

Как напоминает агентство, руководство двух государств в июне 2023 года в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы провело заседание стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Как сообщало сербское Минобороны, речь шла об укреплении военного и военно-технического взаимодействия. Члены делегаций подписали соглашения о контроле пограничного сообщения, о взаимной защите секретной информации, об обмене данными таможни и налоговых служб, а также о развитии стратегического сотрудничества в области обороны.

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Венгрия
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Военные учения
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