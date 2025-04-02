После окончания конфликта на Украине европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией

Военные европейских стран сходятся во мнении, что после завершения украинского конфликта Россия атакует одну из стран ЕС, пишет Le Figaro. Разумеется, никаких доказательств этой гипотезы нет и быть не может, но в Европе уже вовсю раскручивается антироссийская истерия.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Во Франции и во всей Европе высшее командование рассматривает среднесрочные сценарии гибридной или иной атаки России на одно из европейских государств.

Европейские военные думают о том, что настанет потом: о долгосрочной конфронтации между Россией и Западом. По их словам, цели Кремля не ограничиваются Украиной. "Существует 100%-я вероятность того, что Владимир Путин попытается испытать на прочность" какую-нибудь европейскую страну, "где он почувствует слабину", отмечает высокопоставленный офицер французской армии. "Необходимо задаться вопросом: что мы должны были сделать до 2022 года, чтобы предотвратить начало полномасштабного конфликта на Украине", – добавляет он. И дает ответ в духе классической диалектики: подготовиться, быть готовыми к худшему, быть достаточно убедительными, чтобы отбить у противника желание перейти к делу.

Но необходимо подумать и о том, какую форму может принять конфронтация в будущем. Полномасштабная война кажется маловероятной, учитывая риск, что ядерные державы максимально поднимут ставки. Однако Россия может соблазниться идеей провести ограниченную операцию на территории того или иного европейского государства, действовать на зарубежном театре военных действий или вести "подпороговую" и "гибридную" войну, направленную на подрыв европейской сплоченности. По некоторым предположениям, горизонт планирования составляет 4–5 лет. "А если верить лидерам стран Прибалтики, все это может произойти гораздо быстрее", – говорит один из французских дипломатов.

"Любой компромисс будет временным"

"В среднесрочной перспективе Россия вряд ли сможет развить потенциал, достаточный для ведения крупномасштабной конвенциональной войны против НАТО, – говорится в последнем ежегодном докладе литовской разведки. – Однако она может нарастить возможности, необходимые для того, чтобы начать ограниченные военные действия против одной или нескольких стран НАТО", – пишут авторы документа.

Все европейские страны рассматривают сценарий эскалации конфликта с Россией. "Любой компромисс (по Украине) будет носит временный характер, а прекращение огня послужит паузой (для Кремля), чтобы восстановить свои силы", – уверен глава еще одной европейской разведслужбы. Президент России Владимир Путин поддерживает свою власть с помощью военной риторики, в которой Запад идентифицируется как противник. Российский лидер поставил перед собой цель восстановить позиции в том регионе, который он считает относящимся к сфере влияния своей страны: как минимум на Украине, в Молдавии, на Кавказе и в Прибалтике.

Для НАТО все проблемы сходятся на странах Прибалтики. Именно такой сценарий представляет немецкий профессор международных отношений Карло Масала в своей книге "Если Россия одержит верх...", в которой описывается вторжение за реку Нарву в 2028 году.

"Сценарий основан на реальных данных, научных знаниях и обсуждениях" с политическими и военными властями, объясняет он. Его гипотеза упоминается в описаниях многочисленных оборонных планов НАТО. В декабре в Эстонии прошли военные учения союзнических сил, имитирующие ответ на вторжение.

Но это не единственный предмет озабоченности НАТО. Еще одна чувствительная зона – это Сувалкский коридор между Литвой и Польшей. Это полоска земли разделяет российский анклав – Калининградскую область – и Белоруссию. Находящаяся дальше на севере Швеция усилила свое военное присутствие на острове Готланд, который считается стратегическим замкóм для Калининградской области. Скандинавские страны обеспокоены стабильностью Крайнего Севера. Например, для российских маневров может быть использован архипелаг Шпицберген, находящийся под суверенитетом Норвегии, но имеющий особый статус. Это один из чувствительных районов, за которым ведется постоянное наблюдение.

Гибридные атаки

Целью любого географического вторжения на европейскую территорию – даже ограниченного масштаба – будет проверка готовности НАТО к ответным действиям. Чтобы заранее ослабить Альянс, Россия прибегает к гибридным атакам. "За 2023–2024 годы число российских атак в Европе утроилось; ранее, за период 2022–2023 годов, оно возросло в четыре раза", – говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований о "теневой войне" России. Эти маневры призваны подорвать решимость Запада. "У нас в Румынии размещено свыше тысячи солдат... Но что делают российские спецслужбы? Они пытаются избрать румынского президента", – тревожится французский чиновник, намекая на президентские выборы в Румынии, отмененные после выявления случаев вмешательства России (даже в Западной Европе и США широко признается тот факт, что евроскептик Кэлин Джорджеску был отстранен от выборов в Румынии из-за своих взглядов, а не из-за недоказанного "вмешательства" России, – прим. ИноСМИ). Этот маневр вызвал дрожь в Генштабе, увидевшем в таком развитии событий намек на возможность повторения сахельского сценария: "проиграть, не успев вступить в сражение". "Мы не должны дарить России никаких преимуществ в информационной войне", – добавил чиновник.

"То, как Россия переосмысливает войну, смещает ее фокус на гражданские и частные объекты инфраструктуры", – отмечает собеседник. Пространство за пределами земной атмосферы – еще одна чрезвычайная зона для европейцев, чьи возможности в этой области далеки от потенциала США, России или Китая. В случае атаки на спутники европейцы окажутся в беспомощном положении. Увеличилось и количество инцидентов в киберпространстве. По мнению авторов доклада Центра стратегических и международных исследований, НАТО должна "разработать выверенные наступательные кампании" для ответа на теневую войну, ведущуюся Россией. Но та не обладает необходимыми организационными способностями для разработки таких кампаний.

"Россия разработала планы обходной атаки на низовом уровне, – поясняет французский чиновник. Европа не полностью лишена военного потенциала – хоть и ограниченного – как обычного, так и ядерного (в случае Франции и Великобритании). Поэтому Россия нацеливается на "слепые пятна" в европейской обороне. Во французской армии происходит сдвиг мышления, который генерал Шилль охарактеризовал как "боевой гарнизон": от каждого солдата, "от часового до бойцов высокой интенсивности", требуются бдительность и реагирование на малейшие инциденты, проистекающие из понимания, что главная угроза уже находится не где-то далеко от их территории.