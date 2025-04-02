Американские законодатели предупредили Трампа об отсутствии у США варианта тактического ядерного оружия для противостояния Китаю

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Влиятельные американские консерваторы и законодатели выразили обеспокоенность состоянием ядерного арсенала США, предупреждая новую администрацию Белого дома о том, что последнего может оказаться недостаточно для эффективного сдерживания Китая в случае эскалации конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает телеканал Fox News. Эксперты считают, что тактическое ядерное оружие страны устарело и не соответствует современным вызовам.

Напомним, что в Вашингтоне все чаще обсуждают возможные сценарии военного столкновения между Китаем и Тайванем, который поддерживают США. Аналитики моделируют ситуацию, в которой Пекин может применить тактическое ядерное оружие, чтобы нанести удар по американским военным объектам, в частности, по базе на Гуаме.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявляет, что Вашингтон не заинтересован в военном противостоянии с Китаем. Однако он также заверил, что США обладают достаточной мощью для защиты своих интересов в регионе.

Именно в этом аспекте и сомневаются вышеупомянутые политики. Эксперты считают, что тактическое ядерное оружие страны устарело и не соответствует современным вызовам.

Как сообщает Fox News, законодатели и консерваторы пытаются донести до хозяина Белого дома информацию о том, что даже новейшему оружию в ядерном арсенале США уже почти 40 лет. Таким образом, заявления президента о «достаточной мощи» не соответствуют текущим реалиям.

Впрочем, в американских изданиях, посвященных военной тематике, в последнее время всё чаще пишут о новейшей авиабомбе B61-12, которая может применяться в том числе и в качестве ТЯО. Правда, «новейшей» её также назвать сложно, так как она является очередной модернизацией боеприпаса B61, поступившего на вооружение армии США около 60 лет назад.