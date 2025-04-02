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Военное обозрение

«JDAM стал для них привычной целью»: украинский ресурс сообщает о поражении управляемых бомб российскими ЗРК

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Источник изображения: topwar.ru

ЗРК «Бук-М3»

Украинский военно-тематический ресурс на днях описал ситуацию в воздухе как «тяжёлую», указывая, что российская боевая авиация сконцентрировала своё основное внимание на севере и востоке от линии фронта: «здесь проявляется наибольшая активность как бомбардировщиков, так и истребителей».

Как отмечается, на севере «основные подарки» для ВСУ прилетают из Белгородской области. Состав группы для ударов по земле всё тот же: 2 Су-34 и 1-2 Су-35, причём истребители зачастую идут прямо вдоль ЛБС. При обнаружении самолёта ВСУ идёт отстрел большого количества УРВВ, что вынуждает украинских лётчиков сразу же ретироваться.

Тяжелее всего сейчас на севере, туда брошены все силы [ВС РФ], из-за большого количества БПЛА держать там наше ПВО, что сможет гонять противника, пока просто нереально

- сетуют на украинском ресурсе.

Источник изображения: topwar.ru

JDAM

Как указывается, на Запорожском направлении ВС РФ усилили войсковые порядки комплексами ПВО и адаптировались к поражению американских управляемых бомб:

Теперь здесь вблизи ЛБС сосредоточено ещё больше ЗРК «Бук», что очень мешает работать, ведь JDAM стал для них привычной целью.

Отмечается, что французские управляемые бомбы Hammer ВС РФ «немного тяжелее перехватывать» из-за небольшой продолжительности полёта и относительно малых высот сброса.

Однако они тестируют различные системы РЭБ, и местами им всё же удается значительно снизить точность наших бомб

- сообщают на ресурсе.

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