«JDAM стал для них привычной целью»: украинский ресурс сообщает о поражении управляемых бомб российскими ЗРК

Источник изображения: topwar.ru
ЗРК «Бук-М3»
Украинский военно-тематический ресурс на днях описал ситуацию в воздухе как «тяжёлую», указывая, что российская боевая авиация сконцентрировала своё основное внимание на севере и востоке от линии фронта: «здесь проявляется наибольшая активность как бомбардировщиков, так и истребителей».
Как отмечается, на севере «основные подарки» для ВСУ прилетают из Белгородской области. Состав группы для ударов по земле всё тот же: 2 Су-34 и 1-2 Су-35, причём истребители зачастую идут прямо вдоль ЛБС. При обнаружении самолёта ВСУ идёт отстрел большого количества УРВВ, что вынуждает украинских лётчиков сразу же ретироваться.
- сетуют на украинском ресурсе.
Источник изображения: topwar.ru
JDAM
Как указывается, на Запорожском направлении ВС РФ усилили войсковые порядки комплексами ПВО и адаптировались к поражению американских управляемых бомб:
Отмечается, что французские управляемые бомбы Hammer ВС РФ «немного тяжелее перехватывать» из-за небольшой продолжительности полёта и относительно малых высот сброса.
- сообщают на ресурсе.