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ЦАМТО

Республика Косово в течение следующих четырех лет увеличит оборонные расходы на 60%

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Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

ЦАМТО, 1 апреля. Республика Косово в течение следующих четырех лет планирует увеличить расходы на оборону на 60%, заявил премьер-министр Альбин Курти.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на косовского премьера, с повышением расходов балканское государство планирует сосредоточиться на приобретении вертолетов UH-60 "Блэк хок" и строительстве заводов по производству боеприпасов и беспилотников.

А.Курти неоднократно выступал за увеличение расходов на оборону для противодействия любой потенциальной угрозе со стороны соседней Сербии, которая по-прежнему считает Косово частью своей территории.

"В следующем мандате мы выделим один миллиард евро (1,08 млрд. долл.) на нашу армию, что больше, чем 626 млн. евро за предыдущие четыре года", – заявил 26 марта А.Курти на заседании Кабинета министров.

Партия А.Курти заняла первое место на парламентских выборах в феврале, набрав 41% голосов, однако все еще ищет партнеров по коалиции. С момента прихода к власти в 2021 году правительство А.Курти постоянно увеличивало оборонный бюджет. В 2023 году для ВС Косово была закуплена партия турецких БЛА "Байрактар", а в прошлом году были приобретены ПТРК "Джавелин" на сумму 75 млн. долл.

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Страны
Сербия
Продукция
UH-60
Проекты
БПЛА
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