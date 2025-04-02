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Военное обозрение

После отказа США от закупки новейшего ударного вертолёта S-97 Raider разработчик решил его экспортировать

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Sikorsky провела демонстрацию своего новейшего вертолёта S-97 Raider для международной аудитории с целью продвижения своего нового изделия на экспорт после отказа Пентагона от его закупки.

Разработчик ищет зарубежных покупателей после решения армии США отменить программу FARA, предусматривавшую создание новой ударной винтокрылой машины. На представлении S-97 Raider присутствовали военные из США, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Италии, Германии, Британии, Румынии и Швейцарии. Для делегаций была проведена лётная демонстрация машины.

S-97 Raider является высокоскоростным разведывательно-ударным вертолётом, разработанным на основе экспериментальной машины Sikorsky X2, которая впервые поднялась в воздух в 2008 году, а в 2011 году проект по её созданию был закрыт.

S-97 совершил первый полёт в 2015 году. Он оснащен турбовальным двигателем General Electric YT706, который уже используется в MH-60M Black Hawk. Экипаж состоит из 2 чел., на борту могут находиться ещё 6 чел. Максимальный взлётный вес составляет 4990 кг, крейсерская скорость 410 км/ч, продолжительность полёта 2 часа 40 минут. Варианты вооружения включают пулемёт калибра .50 и 7-зарядные ракетные блоки.

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Страны
Германия
Италия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Швейцария
Южная Корея
Продукция
S-97 Raider
UH-60
Компании
General Electric
Sikorsky Aircraft
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