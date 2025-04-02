Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления госкорпораций вносится в Госдуму - глава комитета

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев анонсировал внесение поправки, предусматривающей запрет иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций.

"В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций", - написал Пискарев в своем телеграм-канале во вторник.

Он пояснил, что "речь идет, например, о корпорациях, связанных с космической деятельностью ("Роскосмос"), развитием атомной энергетики ("Росатом"), содействием разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции ("Ростех"), развитием и модернизацией экономики ("ВЭБ. РФ") и др.".