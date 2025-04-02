Для французской армии разработаны панорамные очки ночного видения Panoramic с четырьмя окулярами

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Panoramic

В настоящее время на оснащение вооружённых сил Франции постепенно поступают очки ночного видения Bi-Nyx. Компания Thales на днях впервые представила новый продукт Panoramic.

Panoramic состоит из четырёх окуляров, позволяющих пользователю иметь «поле зрения в темноте, близкое к природному». Панорамный обзор с отчётливой боковой «картинкой» убирает необходимость движения головой при использовании стандартных приборов с двумя окулярами.

Как утверждается, разработка нового изделия, профинансированная армией, заняла чуть более двух лет. Его масса составляет 740 граммов, а размеры, не превышающие ширину шлема, предлагает лучший на рынке компромисс между «производительностью, эргономикой и компактностью». Заявляется, что прибор потребляет «очень мало энергии», но к нему можно добавить внешний футляр с батарейками.

Panoramic совместим с ночными прицелами, такими как XTRAIM. Как полагают французские обозреватели, его внедрение в ССО не за горами. Это новое изделие, описанное Thales как «революционное», находится на рассмотрении технической секции сухопутных войск.

Мы очень рады представить наш новый бинокль со сверхшироким полем обзора. Мы приложили все свои усилия, чтобы получить инновационный бинокль, одновременно прочный и высокопроизводительный

- говорится на сайте компании.