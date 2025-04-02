Для французской армии разработаны панорамные очки ночного видения Panoramic с четырьмя окулярами

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Panoramic
В настоящее время на оснащение вооружённых сил Франции постепенно поступают очки ночного видения Bi-Nyx. Компания Thales на днях впервые представила новый продукт Panoramic.
Panoramic состоит из четырёх окуляров, позволяющих пользователю иметь «поле зрения в темноте, близкое к природному». Панорамный обзор с отчётливой боковой «картинкой» убирает необходимость движения головой при использовании стандартных приборов с двумя окулярами.
Как утверждается, разработка нового изделия, профинансированная армией, заняла чуть более двух лет. Его масса составляет 740 граммов, а размеры, не превышающие ширину шлема, предлагает лучший на рынке компромисс между «производительностью, эргономикой и компактностью». Заявляется, что прибор потребляет «очень мало энергии», но к нему можно добавить внешний футляр с батарейками.
Panoramic совместим с ночными прицелами, такими как XTRAIM. Как полагают французские обозреватели, его внедрение в ССО не за горами. Это новое изделие, описанное Thales как «революционное», находится на рассмотрении технической секции сухопутных войск.
- говорится на сайте компании.